Vyvalené oči Manciniho symbolem ostudy. Italové už hledají viníky historické porážky

Od bujaré noci, kdy ulice italských měst od Milána po Palermo zaplavily desítky tisíc fanoušků oslavujících triumf na mistrovství Evropy, neuběhl ani jeden rok. Po čtvrtečním selhání se Severní Makedonií v semifinále play off o MS se všechny úspěchy ztratily v mlze zapomnění. Italský fotbal nyní řeší "historickou porážku, šok, noční můru".

"Zázraky se nikdy neopakují. Čekali jsme, doufali jsme, věřili jsme tomu. Noc v Palermu s sebou místo toho přináší bezmeznou hořkost. Žádné objetí, ale vyvalené a nevěřící oči Manciniho a Vialliho, jak sledují skupinu oslavujících makedonských hráčů. Nejedeme na mistrovství světa podruhé za sebou, protože italský fotbal zůstal na periferii toho vyspělého, přestože jsme si v červenci ve Wembley namlouvali, že jsme konečně získali své místo na slunci," komentuje čtvrteční zápas italský deník Gazzetta dello Sport.

Svěřenci trenéra Roberta Manciniho v předchozích dvou kvalifikačních zápasech jen remizovali a nedokázali se prosadit ani proti velkému outsiderovi. Čtyřnásobní mistři světa soupeře přestříleli 32:4 a na rohy zvítězili 16:0, přesto v závěru vypálil z dvaceti metrů Trajkovski a poslal míč přesně k tyči.

Jorginho komentoval porážku se slzami v očích. "Těžko se to vysvětluje, těžko se hledají odpovědi, bolí to, hodně to bolí. Hodně jsme si toho vytvořili, dominovali jsme hře, ale nedokázali jsme žádnou akci dotáhnout. To je realita," soukal ze sebe krátce po závěrečném hvizdu.

Byl to právě třicetiletý záložník, který v kvalifikačních duelech se Švýcarskem neproměnil dvě penalty. "Trápí mě, když si na ně vzpomenu. Pořád na to myslím a do konce života se těch myšlenek nezbavím. Neschopnost pomoci svému týmu na vás dopadá. Teď se říká, že musíme jít dál, ale bolí to stejně."

Italští odborníci upozorňují na to, že drtivý neúspěch v bojích o mistrovství světa jen odkryl systémovou krizi, ve které se Squadra Azzurra nachází od roku 2010. "Sklízíme, co jsme zaseli. Hodně mluvíme, ale slovy se problémy nevyřeší," prohlásil bývalý reprezentační kouč Arrigo Sacchi. "Naše kluby pokračují v nákupu cizinců a dokonce i sektory mládeže jsou plné mladíků, kteří přicházejí ze zahraničí. Jsme si jisti, že je to správná cesta? Nebo je to spíše problém?"

Stejným směrem se ubíraly i úvahy Gabriela Graviny, prezidenta Italské fotbalové federace. "Začínáme se sami sebe ptát, zda by mladí fotbalisté neměli hrát více v klubech. Na jaře podíl italských hráčů v Serii A tvořil jen třicet procent," řekl.

Italský fotbal nyní v každém případě čeká mohutný otřes. Vítězné tažení mistrovstvím Evropy bylo podle italského tisku jen světlým zábleskem, mezihrou uprostřed let zklamání ze strany národního týmu a italskými kluby v pohárech. "Konec v baráži je příliš málo na zemi, která vyhrála čtyři mistrovství světa a šestkrát se dostala do finále," uzavřela Gazzetta dello Sport.