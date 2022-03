Jsem připravený na cokoliv, řekl kouč Šilhavý o možném konci u fotbalové reprezentace

Trenér Jaroslav Šilhavý po vyřazení v semifinále play off kvalifikace o postup na mistrovství světa nevěděl, zda bude u fotbalové reprezentace pokračovat i v dalším cyklu. Smlouva mu končí v létě.

"To já nerozhodnu. Nevím, jak to bude. Je mi proti srsti řešit to po tomto zápase. Jsem připravený na cokoli," prohlásil Šilhavý po prohře s domácími Švédy 0:1 po prodloužení, v němž Česko přišlo o šanci postoupit na mistrovství světa v Kataru.

"Nejprve si to musíme vyhodnotit s kluky vzhledem k tomu, že nám posledního července končí smlouva. Měli bychom sedět s vedením a výkonným výborem a vyhodnotit si, co a jak," doplnil šedesátiletý kouč.

V podobném duchu hovořil v interview v České televizi také šéf FAČR Petr Fousek.

Jako o případném Šilhavého nástupci se v médiích nejčastěji zmiňuje jméno Ivana Haška, jenž už národní tým vedl.

Mezi hráči má však Šilhavý podporu. "Upřímně bych do toho nesahal. Došli jsme mezi posledních osm na Euru, odehráli jsme výborné utkání tady ve Švédsku, které podle papírových předpokladů bylo jednoznačný favorit," vyzdvihl brankář Tomáš Vaclík.

"Byli doma, ale my jsme tady odehráli velice dobrý zápas. Byli jsme na něj velmi dobře připraveni," chválil gólman kouče.

Rovněž kapitán mužstva Tomáš Souček by rád pokračoval pod současným trenérem. "Slyšel jsem, že má velkou podporu. I my hráči mu dáváme podporu, takže stojíme za ním," uvedl záložník, ale uvědomuje si, že rozhodnutí mají v ruce jiní. "Co se stane, to se stane. Jsme jeden tým a pro reprezentaci uděláme vždy maximum," slíbil Souček.

Mužstvo má podle Vaclíka pro budoucnost velký potenciál. "Čeká nás Liga národů, potom se rozjede kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Některé výsledky v kvalifikaci na mistrovství světa mohly být lepší, ale jak už říkám od začátku celého cyklu, ten tým v sobě něco má a jde si za tím," podotkl muž s rukavicemi. "Věřím, že další kvalifikaci zvládneme zase úspěšně a na mistrovství Evropy postoupíme," dodal odhodlaně.

Utkání ve Friends Areně v Solně rozhodl ve 110. minutě střídající záložník Robin Quaison. "Jsem zklamaný, kluci v kabině mají hlavy dole. Byť Švédové mají skvělé mužstvo, tak stejně jako my věděli, že dneska měli na to dotáhnout to do penalt a v nich si to rozdat o postup. I přes všechny problémy, které jsme s nominací měli, musím kluky pochválit za výkon," uvedl Šilhavý, který vede reprezentaci od září 2018 a loni s ní na evropském šampionátu postoupil do čtvrtfinále.

Kvůli řadě absencí včetně kompletní obranné čtyřky z loňského Eura i kanonýra Patrika Schicka nastoupili Češi poprvé pod jeho vedením v rozestavení se třemi stopery.

"Jednoznačně to splnilo účel. Dlouho jsme o tom přemýšleli, protože se to musí sehrát a natrénovat. Měli jsme na to jeden trénink. Bylo to velké riziko, nicméně jsme byli domluvení s kluky, kteří to akceptovali," prozradil Šilhavý.

Hráčům vysvětloval, že k netradičnímu pojetí sahá vzhledem k tomu, že soupeř má skvělé útočníky. "Cpal to pořád do středu pole a bylo to i vzhledem k absenci našich krajních obránců. Proto jsme se takhle rozhodli," konstatoval kouč.

Absence aktuálně druhého nejlepšího střelce bundesligy Schicka se podle něj nejvíce projevila v nastavení druhého poločasu, kdy střídající Milan Havel zcela osamocen ve vápně po centru Tomáše Součka zamířil značně nepřesně.

"Kdyby s námi přiletěl Patrik Schick a dostal se do šance, kterou měl v nastavení druhé půle Milan Havel, tak bychom asi postupovali. Řekl jsem to trochu ironicky. Samozřejmě chtěl dát gól, ale nemá takovou koncovku jako Patrik," prohlásil Šilhavý.

Poprvé střídal až v 76. minutě, kdy místo halfbeků Lukáše Masopusta a Jakuba Jankta přišli na hřiště defenzivnější Milan Havel a Aleš Matějů.

"V pětičlenné řadě hráli na krajích napřed ofenzivní hráče a oba měli křeče. Stálo nás to hodně sil, proto byla střídaní vynucená. Potom jsme neudrželi balon vepředu a spíš se bojovalo, pracovalo, ale chyběla tam kvalita," podotkl bývalý trenér Plzně či Slavie.