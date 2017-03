Bláznivá doprava, velké snídaně a tělesné zvuky. Co Dočkala nejvíce překvapilo v Číně?

před 1 hodinou

Bořek Dočkal se i přes angažmá v daleké Číně dočkal pozvánky do národního týmu. Jaké si z prvních týdnů v novém klubu odnesl dojmy?

Praha - Záložník Bořek Dočkal, který koncem února přestoupil ze Sparty do Che-nanu Ťien-jie, přiznal, že se obával, aby ho angažmá v Číně nepřipravilo o místo ve fotbalové reprezentaci. Především kvůli dlouhému cestování a aklimatizaci spojené s časovým posunem.

"Byla to součást rozhodování a přemýšlel jsem o tom i takhle," řekl Dočkal na dnešním srazu národního týmu. "Ne z pohledu, že bych se měl zhoršit, ale spíš kvůli cestování. Kdybych měl přiletět na sraz a dostávat se čtyři dny z únavy, tak by to bylo složité," dodal.

Jak ale zjistil, větší problém s časovým posunem bude mít při cestě zpět do Číny. "Když letím do Prahy, tak jdu dřív spát a pak usnu v letadle a přistávám ráno v Praze. Naštěstí zvládám časová pásma docela dobře a směrem do Čech je to bez problémů," prohlásil.

Dočkal zatím v Číně strávil dva týdny a odehrál dva zápasy, ve kterých jeho tým remizoval 0:0 s Che-pej CFFC a 1:1 s Liao-ning Whowin. "Na hodnocení je ještě brzo. Odehráli jsme dva domácí zápasy, takže nemám zkušenost s tím, jak budeme hrát doma a venku," řekl.

Co však už stačil poznat, jsou rozdíly v čínské a evropské kultuře. "V Asii jsem předtím nikdy nebyl, a i když jsem si něco našel na internetu, tak jsem nebyl schopný udělat si obrázek, jak to tam asi bude vypadat. Ale s fotbalem jsem toho už procestoval dost, takže jsem věděl, že kolikrát jsem měl nějaké předsudky, které se ale nepotvrdily," přiznal Dočkal.

Za jeden z hlavních rozdílů považuje stravování. "Oni snídají to, co my si dokážeme představit až k obědu. Často to jsou takové ty jejich polívky a tak dále," popsal Dočkal. "Plus mají trochu jiné způsoby, co se týče tělesných zvuků, jako je kašlání a chrchlání. Tam se to nepovažuje za slušnost. Na to si musím zvyknout," dodal.

Za další rozdíl Dočkal považuje dopravu v devítimilionovém městě Čeng-čou, kde klub sídlí. "Mají tady svoje pravidla a někdy to působí chaoticky. Ale přijde mi, že to celkem umí zorganizovat, i když ve špičce zácpy jsou," řekl český reprezentant s tím, že on radši jezdí s řidičem.

"Náš řidičák tady neplatí a asi bych ani nechtěl tady řídit. Pro všechny to bude bezpečnější," prohlásil s tím, že se chce zkusit naučit i čínštinu. "Patří to k tomu, člověk by měl v novém prostředí ukázat, že mu to není lhostejné. Pár slovíček už umím, ale stejně je vyslovuju špatně. Dělá to na mě dojem, že se to ani pořádně naučit nejde," uvedl.

"Na začátku jsem se hlavně snažil naučit jména spoluhráčů, abych věděl, jak na ně zavolat. Už každého znám, ale nebyl to vůbec lehký úkol," dodal Dočkal, který tak s trenérem komunikuje přes tlumočníka do angličtiny. "Cizinci ho mají pořád k ruce. Navíc v realizačním týmu jsou lidé, co překládají i do španělštiny," prozradil.

