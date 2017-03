Nevypadá to optimisticky. Jarolím mluvil se Schickem, v národním týmu bude nejspíš chybět

před 39 minutami

Patrik Schick nedohrál zápas s Juventusem a nejspíš bude chybět i národnímu týmu. "Před chvílí jsem s Patrikem mluvil a nevypadá to úplně optimisticky. Spíš počítám s tím, že do zápasu nebude," řekl novinářům trenér reprezentace Karel Jarolím.

Praha - Česká fotbalová reprezentace se dnes sešla v Praze před přípravným zápasem s Litvou a následným utkáním kvalifikace mistrovství světa v San Marinu. Z nominace asi vypadne útočník Patrik Schick, který má po nedělním duelu Sampdorie Janov v italské lize s Juventusem Turín poraněný kotník.

Schick o víkendu přišel na trávník v 53. minutě jako střídající hráč, ale zápas nedohrál a čtvrthodinu před koncem musel ze hřiště. "Před chvílí jsem s Patrikem mluvil a nevypadá to úplně optimisticky. Spíš počítám s tím, že do zápasu nebude," řekl novinářům trenér reprezentace Karel Jarolím.

"Říkal, že ho to bolí. Že to není nic vážného, ale přece jen je to kotník, zřejmě vazy. Počkáme ještě na vyjádření doktora. Podívá se na zprávu z Itálie, na vyšetření, na kterém byl, a uvidíme," dodal Jarolím.

Za Schicka by zřejmě povolal náhradníka tak, aby v nominaci zůstali tři útočníci. "Je to téma. Teď dáme hlavy dohromady a doufám, že snad něco smysluplného vymyslíme. Tak, aby to zapadalo do koncepce," řekl kouč. Ostatní nominovaní hráči jsou podle něj v pořádku.

Reprezentaci čekají první letošní zápasy. Odpoledne bude trénovat v Praze na Strahově a v úterý se přesune do dějiště středečního přípravného utkání s Litvou v Ústí nad Labem, kde se představí vůbec poprvé. Na půdě San Marina nastoupí český celek v neděli 26. března.

