Jankto se dočkal, Jarolím ho nominoval na zápasy s Litvou a San Marinem

Trenér Karel Jarolím oznámil nominaci reprezentace na přípravný zápas s Litvou a kvalifikaci v San Marinu. Vešel se do ní i záložník Udinese Calcio Jakub Jankto.

Praha - Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím povolal k domácímu přípravnému utkání s Litvou a následnému zápasu kvalifikace mistrovství světa na hřišti San Marina jednoho nováčka, záložníka Jakuba Jankta z Udine.

Ve dvacetičlenné nominaci nechybí po přestupu do Číny záložník Bořek Dočkal, vrací se klíčový středopolař Vladimír Darida z Herthy Berlín. Kouč ještě dodatečně plánuje zařadit do týmu po víkendu další tři hráče.

S Litvou se reprezentace utká 22. března a premiérově se představí na stadionu v Ústí nad Labem. Půjde o první letošní zápas národního týmu. Na půdě San Marina nastoupí český celek 26. března.

Jednadvacetiletý Jankto si vysloužil premiérovou pozvánku svými výkony v Udine. Zasáhl do dvaceti zápasů této sezony italské ligy a na kontě má tři góly a čtyři asistence. Trefil se proti mistrovskému Juventusu Turín a Interu Milán a o víkendu se blýskl jednou brankou a dvěma asistencemi proti Pescaře.

"Jankto se v Serii A prezentuje ve velmi dobré formě, proto se objevuje v reprezentaci," uvedl Jarolím na dnešní tiskové konferenci.

Dočkal na konci února přestoupil ze Sparty do čínského Che-nanu Ťien-jie, o národní tým by ho to ale nemělo připravit. "Odchod Dočkala do Číny je určitou komplikací, ale když bude prokazovat svoji výkonnost, nevidím v souvislosti s reprezentací problém," řekl Jarolím.

Ve výběru je hned pětice hráčů z týmu ligového lídra pražské Slavie včetně úspěšných podzimních debutantů Antonína Baráka, Jaromíra Zmrhala a Jana Sýkory. "Byl bych rád, kdyby si pět nominovaných slávistů přeneslo současnou pohodu i do národního týmu," uvedl Jarolím.

Nechybí ani další nedávný nováček, který si odbyl premiéru v listopadu, plzeňský Michael Krmenčík. V útoku ho doplňují nejlepší ligový střelec Milan Škoda ze Slavie a Patrik Schick ze Sampdorie Janov.

Do týmu se vrací Darida, který po operaci kotníku vynechal poslední dva srazy v říjnu a listopadu. "Je to pro nás důležitý hráč. Jsem rád za jeho rostoucí formu, jde nahoru i s lepšícími se výkony Herthy," podotkl Jarolím.

Jarolímovi svěřenci mají po čtyřech odehraných zápasech světové kvalifikace bilanci jedné výhry, dvou remíz a jedné porážky a figurují ve skupině C na čtvrtém místě tabulky s dvoubodovou ztrátou na druhé a třetí místo. Na vedoucí Německo chybí Čechům sedm bodů. Na šampionát do Ruska postoupí přímo jen vítězové skupin, osm nejlepších týmů z druhých míst čeká baráž.

Nominace českého národního týmu:

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Vaclík Basilej 11 0 Tomáš Koubek Sparta Praha 4 0 Jiří Pavlenka Slavia Praha 1 0 Obránci Theodor Gebre Selassie Brémy 39 1 Pavel Kadeřábek Hoffenheim 26 2 Jakub Brabec Genk 3 0 Tomáš Sivok Bursaspor 61 5 Marek Suchý Basilej 31 1 Tomáš Kalas Fulham 5 0 Filip Novák Midtjylland 6 0 Záložníci Jan Sýkora Slavia Praha 3 0 Bořek Dočkal Che-nan Ťien-jie 29 6 Vladimír Darida Hertha Berlín 41 1 Jakub Jankto Udine 0 0 Antonín Barák Slavia Praha 1 1 Jaromír Zmrhal Slavia Praha 3 1 Ladislav Krejčí Boloňa 31 5 Útočníci Patrik Schick Sampdoria Janov 3 1 Michael Krmenčík Plzeň 2 1 Milan Škoda Slavia Praha 15 4

