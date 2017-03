Jarní ligová mizérie trápí i Jarolíma. Myslel jsem, že ten výběr budu mít větší, říká po nominaci

před 49 minutami

Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím bude proti Litvě a San Marinu spoléhat hned na pět slávistů, naopak slabší forma Sparty se projevila i ve výběru národního týmu, kam byl tentokrát povolán pouze Tomáš Koubek. "Věřil jsem, že začátek jara bude lepší a tím budu mít i větší výběr hráčů, ale bohužel realita je jiná," prohlásil Jarolím na setkání s novináři.

Třeba z pražské Sparty nominoval Jarolím pouze brankáře Tomáše Koubka. "Nemá smysl to dál rozvádět. Sparta momentálně neprochází dobrým obdobím a promítlo se to i do té nominace," vysvětluje Jarolím.

"Sparta teď sáhla k nějakým krokům a věřím, že to bude ku prospěchu věci. Přeji Spartě, aby se dala dohromady, protože to v konečném důsledku pomůže i reprezentaci," věří Jarolím, že nový trenér Letenských Petr Rada dá týmu potřebný impuls.

Naopak ze Slavie může proti Litvě a San Marinu nastoupit hned pětice fotbalistů. "Slávisté nejsou v nominaci náhodou. Momentálně hraje Slavie v nejlepší formě. Byl bych rád, kdyby dobrou atmosféru přenesli i do národního týmu," přeje si Jarolím.

Dočkal z reprezentace nevypadl

Před nominací visel otazník nad Bořkem Dočkalem, který si už fotbalem vydělává v daleké Číně. "Samozřejmě, když byl Bořek ve Spartě, tak to bylo jednodušší. Ale řada světových hráčů, třeba z Jižní Ameriky, hraje v Evropě a bez problému reprezentují. Když bude Bořek podávat dobré výkony, tak bych v tom neviděl problém," říká Jarolím a dodává, že Dočkal už dorazil do Česka a před reprezentačním srazem ho čeká individuální trénink.

Jediným nováčkem březnového srazu je další hráč z úspěšné jednadvacítky Vítězslava Lavičky Jakub Jankto z italského Udine. "Jakub je nesmírně ctižádostivý, což je vidět na jeho herním projevu. Věřím, že se bude chtít v kariéře ještě posunout dále. Věřím, že v budoucnu by mohl být tahounem reprezentace," chválí Jarolím odchovance Slavie, který může nastoupit na vícero postech v záložní řadě.

Mladíci dělají trenérovi radost

Rovněž další benjamínek v sestavě Patrik Schick dělá Jarolímovi radost. "I z pozice náhradníka nějaký rozruch vždy udělá. Je sice pravda, že když nastoupí v základní sestavě, tak tolik nebezpečný není, ale je v něm obrovský potenciál," přemýšlí Jarolím, kterého těší i Schickovy individuální schopnosti. "Na to, jak motal hráče v janovském derby, se dívalo krásně."

Pouze mezi náhradníky se tentokrát dostali Jiří Skalák a David Pavelka. Navíc kvůli zdravotním problémům není jasné, zda na reprezentační sraz dorazí Pavel Kadeřábek. Avšak nominace ještě není konečná. "Ještě povoláme středové hráče a krajního obránce," prozradil na závěr Jarolím.

autor: David Janeczek | před 49 minutami