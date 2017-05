United hrají o Griezmanna, Amsterdam zase o lepší budoucnost. A Zlín by si měl vsadit na Ajax

před 1 hodinou

Finále letošní Evropské ligy mezi Manchesterem United a Ajaxem Amsterdam bude náramně zajímat také fotbalový Zlín. Papírovým favoritem budou fotbalisté anglického klubu, ale také Nizozemci potřebují po dvou letech proklouznout do Ligy mistrů. Finále začíná od 20:45 ve Friends Areně ve Stochkholmu.

Praha - Těsně před vyvrcholením druhé nejprestižnější klubové soutěže na starém kontinentu visí mnoho otázníků. Jméno vítěze Evropské ligy napoví také o plánech a hlavně rozpočtu nejen Manchesteru United a Ajaxu Amsterdam, tedy dvou finalistů. Ale konečný výsledek bude také bedlivě sledovat fotbalový Zlín.

Karty jsou rozdány následovně. Pokud hráči Manchesteru United zvednou ve Stockholmu nad hlavu trofej pro vítěze Evropské ligy, tak bude Fastav nasazen přímo do základních skupin Evropské ligy. Jestli vyhraje Ajax, tak čeká tým Bohumila Pánika třetí předkolo evropské soutěže.

Navíc Zlín dlouhodobě nepatří mezi pohárové zástupce, tudíž by mohl jako nenasazený tým cestou do základní skupiny narazit na anglický Everton, italský AC Milán nebo třeba španělský San Sebastian.

Ve Zlínském deníku se dokonce objevil text, který napověděl zlínskému šéfovi Zdeňkovi Červenkovi, aby vsadil peníze na Ajax, protože v případě vítězství Manchesteru přistane do zlínské kasy 70 milionů za start v základní skupině. Ale pokud by zvítězil Ajax, tak by přišlo vhod alespoň bolestné od sázkových kanceláří.

Návod jak za každou cenu neprohrát

"Budu o tom přemýšlet," řekl Červenka pro Zlínský deník. Zároveň však dodal, že by ho podobná myšlenka nenapadla ani ve snu. Česká ani mezinárodní pravidla podobné sázky vysloveně nezakazují.

Navíc českému pohárovému koeficientu hraje do karet také situace v obou táborech. Zatímco Ajax si v lize vykopal "alespoň" druhé místo, které v Nizozemsku znamená kvalifikaci do třetího předkola Ligy mistrů, tak Manchester United musí zvítězit, aby patřil příští rok mezi evropskou smetánku.

Připomínám, že nový kouč United José Mourinho přivedl před právě končící sezonou do týmu posily za neuvěřitelných 185 milionů eur (4,9 miliardy korun). Pokud by portugalský kouč s týmem nepostoupil do Ligy mistrů, bylo by to pro klub obrovské zklamání.

Ve hře pověst United i posily

A nesmíme zapomenout ani na to, že pokud chce Manchester v létě přivést evropské hvězdy v čele s Antoinem Griezmannem, tak prostě Ligu mistrů hrát musí. Podle španělského deníku Marca nabídl Manchester za šestadvacetiletého Francouze částku okolo 100 milionu eur (2,65 miliardy korun).

Rodák z Maconu by si navíc v Anglii vydělal 14 milionu eur ročně (370 milionů korun). "Šance, že budu příští rok oblékat dres United se pohybuje okolo šedesáti procent," nechal se slyšet Griezmann.

Ajax na rozcestí

Naopak Ajax svou jízdou až do finále druhé nejprestižnější klubové soutěže už své ambice minimálně naplnil. Přesto musíme zdůraznit jedno ALE. Amsterdam podruhé skončil v lize až druhý. "V Ajaxu je každoročně cílem titul. To se tady asi nikdy nezmění," vysvětloval v průběhu jara Václav Černý pro Aktuálně.cz.

Druhý tým nizozemské ligy je nasazen do třetího předkola Ligy mistrů. Tým plný talentů ale do základní skupiny milionářské soutěže neprošel dvakrát v řadě, když nestačil na rakouskou Austrii Vídeň respektive ruský Rostov.

Zdá se tedy, že nesmírně mladý tým nezvládá rozhodující zápasy. Připomeňme, že Ajax přišel v sezoně 15/16 o titul v posledním kole. Na druhou stranu se nemůžeme příliš divit. Vždyť do posledního kola letošní nizozemské ligy nastoupila základní sestava Amsterdamu s věkovým průměrem 20,4 roku a Tilburg porazila bez větších potíží 3:1. Podobně mladé týmy mnohdy nenastupují ani v české juniorské lize.

Prodej hráčů nebo peníze z LM

Navíc nesmíme opomenout ani finance, o které jde vždy až na prvním místě. Zatímco Manchester generuje obrovské zisky díky popularitě Premier League a sponzorům, tak Ajax se musí spoléhat na svou mládežnickou akademii a prodej hráčů.

Pro srovnání za účast v základní skupině Ligy mistrů dostane klub 343 milionů korun. Za každý uhraný bod navíc dalších 13,5 milionů korun. Tým, který postoupí v Lize mistrů ze skupiny, si vydělá zhruba tolik, co vítěz Evropské ligy, který na podzim nehraje Ligu mistrů.

Takže pokud chce Ajax pomýšlet na to, že vytvoří tým konkurenceschopný s evropskou špičkou, tak musí Ligu mistrů hrát téměř každý rok. Nůžky mezi těmi nejlepšími týmy ze Španělska, Itálie, Německa a Anglie a zbytkem Evropy se totiž neustále rozevírají.

Teroristé vzali fanouškům radost z finále

Přesto atmosféru finálového duelu velmi poškodil teroristický útok v Manchesteru. José Mourinho zrušil tiskovou konferenci a spolu s celým týmem drželi minutu ticha už i na tréninku v Manchesteru před odletem do Švédska. Hráči si navíc nechali prohledat svá auta, která zaparkovali poblíž tréninkového centra United.

"Ta tragická událost nás všechny hluboce zasáhla. Oběti a jejich rodiny jsou v našich myslích i srdcích," uvedl José Mourinho. "Je to naše práce a poletíme do Švédka ji dokončit. Tentokrát ale necestujeme s obvyklým natěšením na velký zápas," dodal na klubovém twitteru.

Vlajky na Old Trafford visí na půl žerdi. A se solidaritou se přidal také Ajax. "Z Amsterdamu s láskou do Manchesteru. Myslíme na všechny oběti i jejich blízké."