Se Slavií padli, jinak všechny válcují. Za jízdou Sevilly stojí autokratický šéf

Šedesát let nic nevyhráli, v posledních patnácti letech ale pětkrát ovládli Evropskou ligu, což je stále platný rekord. Teď, po semifinálovém vítězství nad Manchesterem United (2:1), sahají po šestém triumfu a vyhlížejí finálového soupeře. V čem je kouzlo španělského celku a kdy se ze Sevilly stali rození vítězové?

Dnes je Sevilla každoročně jedním z nejvýznamnějších kandidátů na evropský primát. Tak to ale zdaleka nebylo vždycky. Když v roce 2006 uspěli v Poháru UEFA, vyhráli svou první trofej po neuvěřitelných šedesáti letech.

Od té doby? Pět vítězství v Evropské lize a dva triumfy ve španělském poháru. To vše za pouhých patnáct let. "Byl to ohromný moment," vzpomínal na finálový skalp anglického Middlesbrough gólman Andrés Palop pro The Athletic.

Ten den se totiž ze Sevilly stali vítězové. "Bylo to pro celý klub jako znovuzrození. Naplnilo nás to životem, optimismem, stali jsme se závislými na tom hrát finále, chtěli jsme další a další vítězství. Změnilo to chod celého klubu," tvrdí Palop.

Další roky mu dávají stoprocentně za pravdu. Mužstvo se za léta mnohokrát kompletně obměnilo, hráči jako Dani Alves nebo Rakitić se přesunuli za lepším. Sevilla ale vítězila dál. DNA jít po trofejích v týmu zkrátka zůstalo.

Chcete důkaz? Všichni fanoušci mají jistě v paměti senzační hattrick, kdy pod koučem Unaiem Emerym Sevillští v letech 2014 až 2016 ovládli druhou nejprestižnější evropskou trofej třikrát po sobě.

Současné mužstvo ovšem nemá s protagonisty úspěšné tříletky nic společného. Devět z jedenácti hráčů, kteří srazili k zemi postupně Řím, Wolverhampton a nakonec slavný Manchester United, přišlo do klubu minulé léto.

Hlavního strůjce našláplé sevillské mise tak netřeba hledat dlouho, je to místní ikona, uznávaný sportovní ředitel Monchi.

"Je to klíčová osobnost tohoto projektu, tohoto klubu. Ví nejlépe ze všech, co v Seville znamená fotbal," říká oblíbený brankář Palop.

Jeho klíč k úspěchu? Systém skautinku hráčů, který platí za jeden z nejpropracovanějších v současném fotbale. Každého hráče posuzuje dle několika rozdílných měřítek a jeho databáze čítá stovky jmen. Kromě toho je také Monchi tak trochu diktátor.

Role klubového prezidenta či jiných členů vedení je při přestupech minimální. A překvapivě totéž platí i pro trenéra. Finální slovo o transferu má vždy sportovní ředitel. Ten o příchodu každé z nových tváří nakonec rozhoduje. A evidentně se mu to daří.

Skvěle sestavené mužstvo teď pomýšlí na další úspěch, který není vůbec nepravděpodobný. Zbývá už pouze poslední krok. "Pro Sevillu je u této soutěže zkrátka nějaká zvláštní aura. To spojení k sobě prostě pasuje. Pohár UEFA nebo Evropská liga, to je pro Sevillu vždycky skvělá příležitost," líčí dvojnásobný šampion soutěže Palop.

O to cenněji se tak jeví slávistické vyřazení Andalusanů v minulém roce, protože od roku 2011 nikdo jiný Sevillu v Evropské lize vyřadit nedokázal. Postup mezi osm nejlepších je znamenitý úspěch, ovšem přejít přes Sevillu se rovnalo téměř zázraku. Tohle je totiž jejich soutěž.

Ať už do finále z dnešního druhého semifinále postoupí milánský Inter, či ukrajinský Šachtar, bude proti nim v pátek stát tým, který tento zápas hrál už pětkrát. A pokaždé vyhrál.