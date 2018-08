Sigma jde na superfavorita. Po vysokých výhrách může přijít průšvih, obává se kouč Sevilly

před 27 minutami

Olomouc se střetne v play off Evropské ligy se Sevillou. Čtvrteční soupeři zažívají naprosto odlišný vstup do sezony.

Olomouc - Na Hané se chystají na velký fotbalový svátek. Sigma rok po návratu do Fortuna:Ligy postoupila do play off Evropské ligy a utká se se soupeřem zvučného jména. Vyzve nejúspěšnější klub této evropské soutěže Sevillu.

Španělé jsou v utkání jasnými favority, Evropskou ligu dokázali vyhrát pětkrát v historii. Naposledy porazili v roce 2016 ve finále Liverpool a dovršili tak hattrick poté, co zvítězili i v předchozích dvou ročnících.

"Sevilla je superfavorit," nechal se před zápasem slyšet trenér Sigmy Václav Jílek. "Ale není nepřemožitelný. Jejich hráči jsou z masa a kostí stejně jako naši, takže uvidíme," prohlásil odhodlaně.

Fotbalisté Sigmy ještě před rokem a půl bojovali ve druhé lize o postup zpět do nejvyšší soutěže a loni bylo jejich umístění na čtvrtém místě tabulky, které jim účast v předkolech Evropské ligy zajistilo, velkým překvapením.

Sevilla je favoritem také díky svému suverénnímu vstupu do sezony. Ve 3. předkole Evropské ligy postoupila přes Žalgiris Vilnius v poměru 6:0 a v prvním kole španělské ligy porazila Vallencano 4:1.

Trenér Pablo Machín ale nadšení mírní. "Po vysokých výhrách přichází průšvih," varuje.

Do Česka neodcestovalo několik hráčů Sevilly. Chybět budou stopeři Kjaer a Carrico i krajní obránce Mercado. "Věříme těm, které jsme sem přivezli. Naší výhodou je, že odvetu hrajeme doma. Doufám jen, že nebudeme muset předvést nějaký epický obrat," řekl trenér Machín. V brance hostů na Andrově stadionu pravděpodobně nastoupí Tomáš Vaclík, který v létě přišel do Sevilly z Basileje.

Výsledek utkání nechce trenér domácích Jílek dopředu řešit. "Zajímá mě to, abychom předvedli výborný výkon. Když se to povede, nebudu ze špatného výsledku smutný," dodal. Přeje si, aby po zápase v Olomouci měla Sigma v odvetě ještě o co hrát.

O postupu se na Hané mluvit příliš neodvažují, případná účast v základní skupině by ovšem klubu zajistila v přepočtu 75 milionů korun.

Václav Jílek vysekl soupeři velkou poklonu. "Hrají systém 3-4-3, jsou agresivní se skvělou organizací hry, mají strašně rychlou přechodovou fázi a výborný presink," vyjmenoval kvality soupeře.

Hanákům se nepovedl vstup do nové sezony. Ve 3. předkole Evropské ligy sice postoupili přes kazašský Kajrat Almaty, ale v lize z pěti kol posbírali jen tři body se skóre 6:11.

Pro většinu hráčů Sigmy znamená zápas proti slavnému španělskému klubu vrchol kariéry. Tým bude hnát vpřed vyprodaný Andrův stadion. K utkání téměř určitě nenastoupí jen Václav Pilař, který má řadu zkušeností z Ligy mistrů s Viktorií Plzeň.

Zápas začíná ve čtvrtek v 19:00 na Andrově stadionu v Olomouci. Zápas vysílá ČT sport.