Kamara je v pohodě, ujišťuje kouč Gerrard před bitvou Rangers se Spartou

Jeden velmi vyostřený zápas proti pražskému týmu už zažil. Steven Gerrard vedl jako kouč fotbalisty Glasgow Rangers ve vyhroceném duelu Evropské ligy se Slavií, který doprovodila brutální hra jeho svěřenců, surový faul na Ondřeje Koláře a známá aféra mezi Ondřejem Kúdelou a Glenem Kamarou. Ve čtvrtek ve stejně soutěži čeká skotský celek střet se Spartou.

V jarní odvetě osmifinále Evropské ligy Kamara obvinil Kúdelu z rasismu. I když obránce Slavie rasismus odmítl, dostal od UEFA zákaz startu v 10 zápasech, kvůli čemuž přišel o mistrovství Evropy i důležité pohárové bitvy.

Kamarovi, který po utkání v Glasgow v útrobách stadionu Kúdelu fyzicky napadl, zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání. Útočník Rangers Kemar Roofe navíc v odvetě brutálním zákrokem zranil slávistického brankáře Koláře, který od té doby nosí ochrannou masku.

Gerrard si ovšem nemyslí, že by se dozvuky jarního střetnutí přenesly i do čtvrtečního duelu se Spartou na Letné. "Mluvil jsem s Glenem i Kemarem. Jsou v pohodě a oba se těší, že pomůžou týmu," prohlásil kouč Rangers.

"Soustředím se pouze na utkání. Připravujeme mužstvo nejlépe, jak dovedeme. Věřím, že to bude dobrá podívaná, protože oba celky jsou dobré a potřebují body. Očekávám pohledný zápas," doplnil Gerrard, jehož svěřenci se ovšem fotbalu v odvetě se Slavií příliš nevěnovali…

Rasismus promluví i do zítřejšího utkání, Sparta totiž pyká za chování fanoušků a na Letnou nesmí dospělí příznivci. Díky výjimce pro organizované dětské skupiny však na stadion může přijít 10.000 dětí od šesti do 14 let s doprovodem. Kapacita je už naplněná.

"Myslím si, že to je dobrá příležitost pro děti, protože uvidí opravdu důležitý zápas. Je jen na nás, aby to byla co nejlepší podívaná a aby si utkání užily," přivítal netradiční řešení Gerrard. "Rozhodně to je lepší, než kdyby byl stadion prázdný. Aspoň bude nějaká atmosféra," prohlásil vítěz Ligy mistrů z roku 2005.

Bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu si uvědomuje, že vzhledem k úvodní domácí prohře s Lyonem 0:2 by se jeho svěřenci v případě dalšího neúspěchu ocitli v nepříjemné situaci.

"Lyon je špičkový tým. Na Ibroxu hrál velmi dobře, i když si myslím, že jsme nepředvedli špatný výkon," vrátil se Gerrard k minulému vystoupení.

"Ve zbývajících pěti zápasech skupiny zabojujeme o všechny body. Proti Spartě nás čeká důležitý zápas. Je důležité si z něj něco odvézt, ideálně tři body. Pokud by se nám to nepodařilo, rozhodně bychom se dostali pod velký tlak," konstatoval jednačtyřicetiletý trenér.

To sparťané načali hlavní fázi soutěže bezbrankovou remízu na půdě obhájce dánského titulu Bröndby. "Sparta hrála v Kodani velmi dobře. Možná si zasloužila víc než remízu, byla podle mě lepší. Je to silný, fyzicky hrající tým, který hodně běhá. V útoku a na křídlech mají technické hráče, kteří jsou silní v soubojích jeden na jednoho," chválil Gerrard.

"Nerad hodnotím jednotlivce, protože nikdy nevím, kdo přesně nastoupí. Minulá i současná sezona nám ale ukázaly, že nás čeká hodně těžká výzva," doplnil.

Souhlasil s ním i záložník Joe Aribo. "Sparta je dobrý tým. V minulé sezoně Evropské ligy dvakrát porazila našeho rivala Celtic. Stanovili jsme si herní plán, abychom ji porazili. Musíme předvést ten nejlepší výkon, aby se nám to povedlo. Bude to od nás vyžadovat velký výkon," předsevzal si pětadvacetiletý nigerijský záložník.