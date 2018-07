Hapal pod tlakem. Sparťanští fotbalisté budou hrát v Srbsku i za svého trenéra

před 38 minutami

Pokud by sparťané přes srbský celek Spartak Subotica nepostoupili, téměř jistě by to znamenalo konec Pavla Hapala na letenské lavičce.

Praha - Postup, nic jiného neexistuje. Sparta vstupuje do pohárové Evropy už ve druhém předkole, a pokud by náhodou selhala, na Letné by to vzbudilo pořádný poprask.

Pavel Hapal převzal Spartu na začátku března, a byť stabilizoval situaci po svém předchůdci Stramaccionim, páté místo v lize bylo zklamáním. K tomu se následně přidala nepovedená příprava. A jak tvrdí dobře informovaný zdroj, pod Hapalem velmi nebezpečně rozhoupala židli hlavně porážka v generálce s polským Lubinem.

Do ligy ovšem Sparta vstoupila vydřeným vítězstvím nad Opavou. A osmačtyřicetiletý kouč věří, že tři body jeho svěřence pozitivně nakopnou.

"Napětí bylo kolem nás, ale my jsme pořád hráčům tvrdili, že jsou velmi dobře připraveni na soutěž. Výsledky v přípravě tomu nenasvědčovaly, ale na druhou stranu oni se potřebovali v těch přípravných zápasech prokousávat únavou. Dobře odstartovali a já věřím, že to psychicky hráčům pomůže a bude to vidět zítra v utkání," řekl novinářům před odletem do Srbska Hapal.

Subotica je podle něj doma silnější. "Je to velice kombinační mužstvo, v domácím prostředí kvalitnější než v zápasech venku. V minulém předkole proti severoirskému soupeři odehráli doma dobré utkání, i když v něm nedokázali zvítězit. Venku nakonec zvítězili, ale ten zápas herně jednoznačně vyzněl pro severoirský klub," mínil Hapal.

Před zápasem mu může pomoci, že má v kádru čtyři srbské hráče. "Určitě jsme se o tom s nimi pobavili. Na druhou stranu jsme zhlédli všechna jejich utkání v této sezoně, i to poslední ligové v pondělí. Informací máme spoustu. Maximálně může dojít k nějakým změnám v sestavě, což by nám mohli kluci pomoct, kdyby se nějakou informaci dozvěděli," řekl Hapal.

"Věřím, že se kluci budou chtít doma ukázat. A pokud v tom utkání dostanou prostor, tak že budou patřit k těm našim lepším hráčům," dodal sparťanský trenér.

Oproti zápasu s Opavou se dají čekat změny v sestavě. Kvůli zranění chybí útočník Matěj Pulkrab, naopak po disciplinárním trestu v české lize může na evropské scéně naskočit srbská posila Sparty stoper Uroš Radakovič. "Počkáme si ještě na dnešní předzápasový trénink, jestli se něco nevyvrbí. Jinak ale máme o sestavě jasno," uvedl Hapal.

Vzhledem k tomu, že Subotica hraje na evropské scéně v azylu v Novém Sadu, se sparťané podle kouče nemusejí bát bouřlivé kulisy. "Ani v tom minulém zápase nebylo extrémně moc diváků. Hrací plocha vypadala velmi dobře, to by mělo být v pořádku. Nečekáme nějaké bouřlivé prostředí," řekl Hapal.

V neděli hraje jeho tým těžký ligový zápas v Jablonci, kouč však tomu sestavu v Srbsku přizpůsobovat nehodlá. "Soustředíme se jen na toto utkání. Může se v něm stát cokoliv, může přijít zranění, nějaký špatný výkon, což si samozřejmě nepřejeme. Momentálně na Jablonec nemyslíme a budeme chtít v Srbsku každopádně zvítězit," dodal.