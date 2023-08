Sparta - Záhřeb. Letenští v odvetě dotahují dvoubrankové manko

Letenští byli předminulý týden blízko postupu do čtvrtého předkola Ligy mistrů, teď budou rádi za účast ve skupinové fázi Evropské ligy. Český mistr se ve třetím předkole nejsledovanější evropské soutěže představil proti Kodani a po bezbrankové remíze a remízovém výsledku 1:1 v odvetě se šlo do prodloužení, v němž se svěřenci trenéra Priskeho dvakrát dostali do vedení, ale soupeř v obou případech našel odpověď a nakonec se radoval z postupu po penaltovém rozstřelu. Na domácí scéně zatím Sparta nestrádá, po šesti kolech se nachází na prvním místě o skóre před městským rivalem Slavií, naposledy o víkendu doma zdolali 3:1 nováčka z Karviné.