Pozor na Turecko, ale hlavně postoupit. Česko může v pohárech dobýt ztracené pozice

Poslední srpnový čtvrtek rozhodne o tom, zda bylo fotbalové léto z pohledu českých klubů na evropské scéně úspěšné. Pozlátko Ligy mistrů sice Slavii i Spartě uniklo mezi prsty, přesto ještě může český fotbal zažít povedený podzim.

Hned čtyři účastníky může mít český fotbal na podzim v základních skupinách evropských pohárů. To se zatím ještě nikdy nestalo. Je ovšem nutné podotknout, že k tomu výrazně pomáhá nová konferenční liga, kterou mohou hrát až tři ze čtyř týmů.

Nepočítejme ovšem ještě holuby na střeše, jisté základní skupiny mají jen pražská "S". Sparta čeká na své soupeře v Evropské lize (EL), Slavia buď nastoupí ve stejné soutěži, nebo, pokud vypadne s Legií, nastoupí v Evropské konferenční lize (EKL).

Jablonec s Plzní hrají o všechno, nebo nic. Respektive o konferenční ligu, nebo podzim bez pohárů. Alespoň těch evropských. Oba kluby ovšem mají svá předkola náramně rozehraná. Jablonec míří na Slovensko s náskokem čtyř gólů, Plzeň bude mít v Bulharsku k dobru dvě branky.

Česko bude hrát také o koeficient a zde je nová Evropská konferenční liga velkou neznámou. Bodové ohodnocení účasti klubů v základních skupinách každopádně více zvýhodňuje účast v lepší soutěži. To znamená, že z pohledu bodů do koeficientu je nejlepší mít týmy v Lize mistrů, pak Evropské lize a nakonec v EKL. Tak hovoří aktuální bonifikace.

Za postup do základní skupiny LM přidá klub do národního koeficientu čtyři body, za postup do základní skupiny EL tři body a za postup do skupiny EKL 2,5 bodu. Důležité je pak ovšem ohodnocení postupových příček. V LM týmy na prvních dvou místech ve skupině získají po čtyřech bodech, ty bude mít i vítěz skupiny v EL. Druhý tým EL zapíše své zemi dva body, stejně jako vítěz skupiny EKL a druhý v této soutěži bude mít bod. Další body jsou pak za play off.

Cílem je 15. příčka

Je tedy otázkou, jak daleko mohou české kluby v Evropské konferenční lize dojít. Výrazně více bodů mohou ovšem nasbírat v Evropské lize, pokud se jim tam bude dařit třeba jako v loňské sezoně Slavii.

Klubový koeficient - srpen 2021 12. Srbsko 26,375

13. Belgie 25,800

14. Švýcarsko 25,675

15. Chorvatsko 24,275

16. Kypr 23,875

17. Česko 22,800

18. Turecko 22,700

19. Norsko 22,250

Pro Česko je zásadní dosáhnout na 15. příčku v pořadí zemí, aby pro sezonu 2023-2024 mělo znovu pět míst v evropských pohárech, o které už od příští sezony přijde. Nyní je Česko na 17. místě se ztrátou 1,9 bodu na Chorvatsko (pořadí okolo ČR můžete vidět v tabulce).

Podstatné pro Čechy také bude, jak se bude dařit klubům, které jsou v žebříčku okolo. Teoreticky mohou dostihnout Češi i aktuálně dvanácté Srbsko, kterému v pohárech zbývá jen Crvena Zvezda a Partizan Bělehrad. O něco níže je Belgie, jenže Bruggy nastoupí v Lize mistrů, ve hře jsou ještě Genk, Antverpy, Anderlecht a Gent. Čtrnáctí Švýcaři poslali do Ligy mistrů Young Boys a v Evropě je ještě Basilej.

Z pohledu koeficientu ovšem Česko nejvíce zajímají Chorvati, Kypřané a za zády ještě Turci. Chorvatům se může dost dobře stát, že jim zůstane pouze Dinamo Záhřeb v Evropské lize. Druhým "žijícím" účastníkem je totiž Rijeka, která v prvním zápase play off EKL remizovala 1:1 s PAOKem a čeká ji odveta.

O více než bod koeficientu je před českým fotbalem Kypr. Tomu zbývá ve hře dvojice klubů Omonia a Anorthosis. Omonia má po výhře 4:2 v prvním utkání nad Antverpami solidní šanci na postup do základní skupiny Evropské ligy, Anorthosis remizoval v úvodním utkání s Beer Ševou bez branek.

Pokud se Jablonci i Plzni vydaří odvety, mají Češi slušnou šanci, že se před Chorvaty a Kypřany dostanou. Záležet ovšem bude i na výsledcích ve skupinách a případně i v jarní části evropských pohárů.

Je tu ovšem ještě jedna síla. Aktuálně 18. Turecko. To je jen o jednu desetinku bodu za Českem a ve hře má také čtyři týmy, navíc Besiktas už má jistý start v základní skupině LM, v Evropské lize ještě jsou Galatasaray a Fernerbahce. V EKL může uspět Sivasspor, pokud venku zvrátí porážku 1:2 s Kodaní.

Taková je matematika před čtvrtečními odvetami na evropské scéně. Pokud se podaří, aby startovaly čtyři české týmy ve skupinové fázi, je zde slušná šance, že napřesrok se bude ve Fortuna:Lize a domácím poháru zase hrát o pět postupových míst do Evropy.