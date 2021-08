"Hrozný start, Arsenal už není sexy." Londýnu se stýská po Rosického krásném fotbale

Dvě porážky, čtyři inkasované góly, nula vstřelených. Start nové sezony se Arsenalu vůbec nepovedl a o víkendu jej čeká zápas třetího kola na hřišti Manchesteru City. Málokdo by si vsadil, že kanonýři zvítězí ve všech třech úvodních kolech, teď ale budou dost možná bez úplně bodu.

Po dlouhé covidové pauze se o víkendu v derby proti Chelsea představili hráči Arsenalu svým fanouškům. Po prvním poločase, který prohráli 0:2, se ovšem dočkali pískotu a bučení. Diváky si na svou stranu nezískali ani předvedenou hrou, která působila bez nápadu, komplikovaně a nabídla minimum pohledných akcí.

Bizarní tečku dal zápasu trenér Mikel Arteta, který po utkání plném pískotu a bučení poděkoval fanouškům za dobrou podporu.

Čistě z pohledu čísel jde pro londýnský tým o nejhorší start do sezony za posledních 118 let.

Mladému týmu by novináři a fanoušci leccos odpustili, jenže předvedená hra zatím rozhodně nenadchla.

"Tým, který vrátil do Premier League sexy fotbal, zapomněl bavit diváky," stěžuje si v komentáři pro server FourFourTwo novinář Mark White. Arsenalu se vstup do soutěže opravdu nepovedl. Jenže nejen výsledkově, ale také herně.

Gunners v létě nakoupili hráče za přibližně 150 milionů eur (asi 3,8 miliardy korun), věkový průměr posil byl však 22,4 let. Nejvíce utratili za Bena Whitea (23 let) a Martina Odegaarda (22 let), věk dalších posil také nepřesáhl 23 let.

Špatný start může být do značné míry způsoben vinou řady personálních ztrát. Střelci Pierre-Emerick Aubameyang a Alexandre Lacazette jsou ze hry kvůli zdraví, zranění trápí také Bena Whitea, Thomase Parteyho a Bukayo Saku.

"Musí to ale vypadat tak hrozně?" ptá se ve svém komentáři White. "Nemusíme Arsenal srovnávat s érou Thierry Henryho. I pod Artetou pořád dokázali hrát hezký fotbal, ale teď jsou to jen nekonečné přihrávky bez nápadu," stěžuje si. "Současná verze Arsenalu se vůbec nemůže rovnat s Rosickým a Wilsherem, natož s érou Invincibles."

Pod tlakem už je i Arteta, a to nejen kvůli špatnému startu do aktuální sezony, ale i kvůli nezdaru v té loňské, kdy Londýňané skončili i přes skvělý finiš až osmí. V celém ročníku však vstřelili jen 19 gólů, což je o 19 méně než v nejhorší sezoně Arsena Wengera.

Návrat před zaplněné tribuny se Arsenalu nepovedl, diváci jsou navíc na Emirates Stadium tradičně netrpěliví. Žádné body, škaredý fotbal, to pro Artetu nejsou dobré vyhlídky.

Arteta fanoušky žádá o čas. K dispozici má nebývale mladý tým. "Máme teď k dispozici opravdu mladý tým, ten nevybudujete přes noc," vysvětluje španělský trenér.