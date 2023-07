Bohemku má strašit tráva i obří zubní kartáčky. Jsme favorit, věří český talent Kubr

Bohemians se po 36 letech vrací do fotbalové Evropy, v úvodním zápase druhého předkola Konferenční ligy nastoupí za polárním kruhem na hřišti norského vicemistra Bodö/Glimt. Sebevědomý tým, který doma vyřídil AS Řím, Celtic či Alkmaar, představuje osmnáctiletý český obránce Lucas Kubr.

"Bude to střet dvou stylů. My hrajeme dominantně, snažíme se všechno řešit fotbalově. Silnou stránku Bohemky je zase intenzita, v Česku se hraje fyzický fotbal se souboji, dlouhými míči a centry. Na to nejsme zvyklí," říká úvodem Kubr.

Do padesátitisícového města Bodö za polárním kruhem přišel vloni v létě, za pár dní oslaví 19. narozeniny a nejraději by odešel někam, kde bude dostávat více příležitostí.

V ambiciózním Bodö/Glimt hraje zejména za béčko, s prvním mužstvem jen trénuje a případně usedá na lavičku. Ostrých minut posbíral pomálu.

"Prozatím mě tady ještě chtějí držet. Samozřejmě bych chtěl sbírat nové zkušenosti na hřišti, ale beru to tak, jak to je. Doufám, že při zápasech s Bohemkou mě trenér vezme aspoň mezi náhradníky," usmívá se.

Situaci se snaží brát pozitivně, cenné jsou pro něj i samotné tréninky.

Není to tak dávno, co se Bodö pohybovalo mezi první a druhou norskou ligou. To se změnilo s příchodem trenéra Kjetila Knutsena. Tým pod jeho vedením skončil v domácí soutěži před čtyřmi lety druhý, v následujících dvou ročnících ji dvakrát ovládl. Vloni bral druhé místo za Molde.

Debakl pro Mourinha a žádné nákopy

Výraznou stopu zanechal v poslední době i v pohárech. V premiérové sezoně Konferenční ligy došel do čtvrtfinále, ve skupině doma šokoval drtivým vítězstvím nad AS Řím s Josém Mourinhem v poměru 6:1. Pro portugalského stratéga to byla vůbec nejtěžší porážka v kariéře.

Na severu Norska prohrály i Celtic, Alkmaar nebo Dinamo Záhřeb.

Díky svěžímu agresivnímu stylu fotbalu a těmto výsledkům začaly kolem kouče Knutsena kroužit kluby z anglické Premier League. Způsob hry a trenérovy požadavky nadchly také Kubra.

"Opravdu vše máme řešit fotbalově. Když jen tak zakopneme či ztratíme balon, trenér bývá hodně přísný. Nemá to rád," popisuje bek. "Do karet nám hraje i umělá tráva. Balon na ní chodí rychle z jedné strany na druhou, věřím, že takhle rozhýbeme i Bohemku," doplňuje.

Zubní kartáček jako symbol klubu

"Klokany" má při návratu do Evropy čekat i bouřlivé prostředí. Fanoušci Bodö/Glimt jsou v Norsku známí tím, že si na zápasy nosí žluté zubní kartáčky. Podle tradice, která vznikla už v 70. letech.

"Je to takový symbol klubu. Před sezonou jsme podepisovali obří žlutý kartáček, potom jsme se s ním s celým týmem fotili," směje se Kubr.

Jedna verze příběhu hovoří o tom, že příznivci Bodö dříve používali kartáčky na výjezdech k dirigování při skandování pokřiků. Druhá ještě dodává, že nástroj denní hygieny značí, jaký "kartáč" soupeř dostane.

Roma have lost 6-1 to Bodo/Glimt, a side who bring novelty sized toothbrushes to their games 😂 pic.twitter.com/mMa5Prty5Z — ODDSbible (@ODDSbible) October 21, 2021

"Musím říct, že lidé na tribunách jsou tady hodně fanatičtí. Pokud se tleská, tak tleská celý stadion. Všichni se zapojují do zpěvu chorálů, není to jen záležitost jednoho sektoru. Často přijde osm tisíc fanoušků, plný stadion. Ať už na poháry, nebo na ligové šlágry," vypráví nadšeně Kubr.

Protože se v Norsku hraje liga systémem jaro - podzim, mají fotbalisté Bodö/Glimt v nohách již šestnáct zápasů. Tabulce vévodí s náskokem devíti bodů, mají třináct výher, dvě remízy a jedinou porážku.

Hlavní ofenzivní hrozbou je křídelník Amahl Pellegrino, autor čtrnácti branek v šestnácti ligových zápasech sezony. Kubr upozorňuje dále na záložníky Patricka Berga a Dána Alberta Gronbaeka.

"Nebráníme se proti Bohemce v roli favorita. Na druhou stranu víme, že to není jednoduchý soupeř. Vlítneme na ně a budeme je chtít přehrát hrou, která je nám vlastní," tvrdí Kubr.

Kubrův belgicko-český příběh

Odveta v Praze pro něj znamená mimo jiné šanci podívat se do Česka, kam se až tak často nedostane. Ostatně narodil se v Belgii a do Norska před rokem přestupoval z mateřského St. Truidenu.

"Táta pochází z Prahy, do 21 let hrál ve Slavii a také za mládežnické reprezentace. Pak šel do Indonésie, do Belgie a tam se setkal s mámou. V Belgii už zůstali, ale do Česka jsme v mém dětství cestovali třeba šestkrát za rok, za babičkou a dědou," vzpomíná Kubr.

Díky tomu si odmalička osvojil češtinu, s mámou mluví vlámsky. Po vzoru táty měl však jasno, že chce ve fotbale reprezentovat Česko, a doposud stihl jedenáct startů za osmnáctku a devatenáctku.

"Záleží na trenérech, jestli teď budu součástí nároďáku U20, nebo U21. Co vím, levých obránců je málo, mohla by to být moje šance," věří.

Nedávno měl být ve hře Kubrův příchod do české ligy, jenže nakonec z něj sešlo. "Je to pravda, ale rád bych si v Česku zahrál. Kdyby se něco nového objevilo, rozhodně se nebudu bránit," uzavírá mladý zadák.

Dnes večer se posadí nejspíš na střídačku nebo na tribunu. A se zájmem bude sledovat střet norské komety s oživlými Bohemians. Začíná se v 18 hodin a deník Aktuálně.cz přinese ze zápasu online přenos.