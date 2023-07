A příště bude Haaland nebo Saka? Nenasytní Saúdové budí v Evropě obavy

jšk

Vidina bezprecedentních příjmů láká na Arabský poloostrov čím dál větší fotbalové hvězdy. Řada expertů upozorňuje, že pokud skutečně dojde k přestupu největšímu - odchodu Kyliana Mbappého do saúdskoarabského klubu al-Hilál - bude to znamenat historický otřes celým evropským fotbalem.

Shodou okolností včera zemřel ve Španělsku devětašedesátiletý Trevor Francis, první britský fotbalista, jehož cena překročila jeden milion liber. Psal se rok 1979 a skvělý útočník přestoupil za tehdy astronomický milion liber do Nottinghamu Forrest.

Tento týden se fotbal proměnil znovu. Saúdskoarabský klub al-Hilál poslal PSG rekordní nabídku ve výši 300 milionů eur na přestup hvězdného útočníka Kyliana Mbappého. Ne na vysloužilou hvězdu, která by si šla v pětatřiceti vykopat pár milionů do arabského světa, jak bývalo zvykem v minulosti. Nenasytní Saúdové dostali chuť na nejlepšího fotbalistu současnosti, který má ve 24 letech to nejlepší ještě před sebou.

Na Blízkém východě mají pro Mbappého připravený plat 700 milionů eur ročně, tedy téměř 17 miliard korun ročně.

Vypadá to, že Mbappého dny v Paříži jsou spočítané. O jeho odchodu se mluví od června, kdy vedení PSG oznámil, že neprodlouží končící smlouvu. Po sezoně 2023/24 by tak mohl odejít zdarma. Vedení týmu svou největší hvězdu vynechalo z nominace na předsezonní turné do Asie a přiživilo spekulace, že se ji pokusí před startem ročníku prodat.

Otázkou je, kam. Fotbalistu se světovou top kvalitou by odmítl málokterý z evropských velkoklubů. Například Jürgen Klopp o něm zasněně mluvil už v době, kdy byl v Monaku a dokonce se ho v roce 2017 pokoušel přemluvit k přestupu do Liverpoolu. Koncem minulé sezony se ho znovu zeptali na Mbappého, ovšem tentokrát už se jen smál - náklady na jeho potenciální příchod by byly stratosférické.

V Rijádu však Mbappé mimo dosah není. Nikdo není. Evropští experti se proto začínají ptát, co má zastavit některý ze saúdskoarabských klubů, aby začal lanařit Erlinga Haalanda, Bukaya Saku nebo Marcuse Rashforda. Ostatně pokud Mbyppé do al-Hilál skutečně zamíří, už tam na něj budou čekat Kalidou Koulibaly a Ruben Neves.

Co se týká evropských klubů, nejvyšší možná nabídka se očekává od londýnské Chelsea. Sám Mbappé už odmala touží po dresu Bílého baletu, přičemž je veřejným tajemstvím, že právě madridský klub patří do řady zájemců o jeho služby.

Vedení pařížského klubu už loni odmítlo nabídku Realu ve výši 160 milionů eur a Španělskem se šíří spekulace, až by královskému klubu náramně vyhovovalo, kdyby Mbappé odešel do Madridu napřesrok zadarmo. Někteří už dokonce věří tomu, že mezi hráčem a klubem vznikla jakási tichá dohoda.

Do toho všeho ovšem přistála nabídka al-Hilál. Jasněji může být už do konce tohoto týdne, spolu s nímž vyprší termín, kdy je možné aktivovat opci, která by Mbappého smlouvu v Paříži prodloužila až do roku 2025.