Češi přišli v koeficientech o tučnou sezonu. Začíná další boj o první patnáctku

Poslední pohárová sezona byla o fous. České fotbalové kluby udržely v žebříčku UEFA patnácté místo o 0,05 bodu a zajistily si tak pro sezonu 2024/25 pětici účastnických míst v evropských soutěžích. Teď se ale jede nanovo. Češi přišli v tabulce o pořádnou sumu bodů.

Plzeň zahajuje sběr bodů do koeficientu ve čtvrtek | Foto: Reuters

Úleva z minulé sezony, kdy se českým klubům zuby nehty podařilo udržet v elitní patnáctce rankingu, je pryč. Počítá se pět posledních ročníků, takže ten šestý se z historie škrtá a v případě českého zápisu je to ztráta opravdu bolestná.

V sezoně 2018/2019 si Viktoria Plzeň zahrála Ligu mistrů, postoupila z ní dokonce do jara Evropské ligy a Slavia se prokopala dokonce do čtvrtfinále stejné soutěže. Celkem z toho všeho bylo 6,5 bodu do žebříčku, které teď zmizely.

Česká vlaječka se tak ocitá na 18. místě a začíná nový boj o elitní patnáctku, která slibuje pět míst v pohárech pro sezonu 2025/26.

Přeskočit do jara tři příčky rozhodně není nereálné. Před Plzní, Bohemians, Spartou a Slavií jsou momentálně týmy Izraele, Dánska a Norska. Na poslední jmenované, kteří momentálně drží patnáctku, ztrácejí Češi jen něco málo přes bod.

A ve hře jich je víc než dost. Za výhru v předkole je jeden bod, půl bodu za remízu, v základních skupinách pak dvojnásobek. Veškerý zisk ale národy dělí počtem účastníků. V případě Česka tedy čtyřmi.

Aktuální tabulka v boji o první patnáctku:

15 Norsko 23,625 16. Dánsko 23,200 17. Izrael 22,875 18. ČR 22,550 19. Řecko 20,325

Hodně naznačí počínání Sparty. Ta totiž nejspíš ve třetím předkole Ligy mistrů narazí na dánský FC Kodaň. Její případný postup tak může pomoci zatlačit Dány za českou vlaječku. Obrala by je totiž i o naději sáhnout si také na bonus za postup do základní skupiny Champions League, který je hned čtyřbodový.

Nízké bodové rozestupy naznačují, že v aktuální sezoně bude opět záležet na každičké remíze ať už v předkolech, nebo v základních skupinách. Češi zatím mohou být v klidu, co se děje za nimi. Řekové mají více než dvoubodovou ztrátu. Panathinaikos sice nakročil do kvalifikace Ligy mistrů skvěle, ale veškeré bodové zisky bude dělit číslovkou pět.

Letošní příděl bude klíčový i pro příští sezony. Další rok totiž Češi v koeficientech odečítají pouze dva půl bodu, a tak si mohou pozici v elitní patnáctce ještě upevnit a vylepšit.