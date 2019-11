Kolář vyhlíží reprezentační premiéru. Když nejde o body, jde o prestiž, říká Šilhavý

Čeští fotbalisté si ve čtvrtek po domácí výhře 2:1 nad Kosovem zajistili postup na evropský šampionát, podle trenéra Jaroslava Šilhavého ale rozhodně nepřistoupí k nedělnímu závěrečnému duelu kvalifikační skupiny v Bulharsku lehkovážně.

Kouč udělá změny v sestavě, konkrétní však nebyl. Zápas v Sofii se bude hrát před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu pro domácí za rasistické projevy fanoušků.

"Určitě to nebude jednoduché po tom výsledku, kterého jsme dosáhli. Je to poměrně krátká doba, navíc se bude hrát před prázdným stadionem. Postoupili jsme na Euro, ale rozhodně k tomu nechceme přistoupit lehkomyslně," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

"Jak to vnímám, i hráči si to uvědomují, že je to kvalifikace. Věřím, že k tomu tak i přistoupí na 100 procent jako profíci. Jakékoliv utkání v reprezentačním dresu je nesmírně důležité. Když nejde o body, jde o prestiž. Věřím, že předvedeme dobrý fotbal s dobrým výsledkem," dodal kouč.

Oproti čtvrtečnímu utkání s Kosovem pozmění zahajovací jedenáctku, premiérový start by si mohl připsat brankář Ondřej Kolář. "Sestava nebude stejná jako v Plzni, nějaké změny nastanou. Ale nechci to odhalovat jmenovitě, jestli bude hrát nebo chytat ten nebo ten. Ještě to ani hráči nevědí," podotkl Šilhavý.

Nebere jako varování říjnovou domácí porážku 2:3 se Severním Irskem v přípravném utkání, v němž udělal celou řadu změn oproti předchozímu vítěznému duelu evropské kvalifikace s Anglií.

"Nedá se říct, že bych se z toho nějak poučil. My jsme to tak chtěli udělat, udělali jsme to a viděli jsme výsledek. O tom už jsme mluvili," řekl Šilhavý.

Není rád, že se bude v Sofii hrát před prázdným hledištěm. "Nebude to jednoduché, málokdy se to stává. Víceméně je to v přípravných utkáních v zimě nebo v létě, když jste někde v zahraničí. Jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Pro fotbal to není dobré, fotbal se hraje pro diváky. Hráči ten kontakt s diváky potřebují. Ale musíme se s tím vyrovnat," konstatoval Šilhavý.

Bulharsko už 12 utkání po sobě nevyhrálo a po říjnovém debaklu 0:6 s Anglií převzal mužstvo nový kouč Georgi Dermendžiev. "K soupeři máme velký respekt, nikoho nepodceňujeme. Bulharsko dlouho nevyhrálo, mají obrovskou motivaci se předvést i před novým trenérem. Ale já věřím, že naši hráči budou mít také velkou motivaci v zápase zvítězit," dodal Šilhavý.