Anglie - Česko. Fotbalisté nastoupí do posledního duelu skupiny v nezměněné sestavě

Angličané se českého týmu mohou opravdu obávat. Trenér Gareth Southgate se o českém týmu vyjadřuje pochvalně. Podle ně jsou svěřenci kouče Šilhavého až příliš podceňovaní a mají mnoho předností. Za to ty svoje moc neukázali hoši právě Garetha Southgata. Upachtěná výhra 1:0 s Chorvatskem, kdy hrál Albion až příliš profesorsky, to na úvod ještě fandy ukolébalo. Jenže poté po nezáživném výkonu jen remizovali angličtí hráči se Skoty 0:0. Jedna branka za dva duely, nezajímavé herní provedení a zvláštní rozhodnutá kouče. To vše doprovází Anglii na tomto turnaji. Šanci překvapivě nedostal Jadon Sancho z Dortmundu, minimálně hraje i playmayker Jack Grealish, matné výkony podává Harry Kane. Na Ostrovech tak nejsou zatím vůbec spokojení.