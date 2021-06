Poslat na Anglii béčko? Reprezentace už to zažila, duel s Německem skončil šokem

V rybníku u obce Bílý Kámen na Jihlavsku se v neděli večer zřejmě utopil muž narozený v roce 1979. Jeho tělo vytáhli z vody policejní potápěči dnes asi v 00:30. Pro potvrzení příčiny úmrtí bude nařízená pitva. ČTK to řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

Policie se o události dozvěděla po 18:00. Dva muži se šli koupat do rybníku Lomák. "Jeden vlezl do vody a měl plavat a druhý po chvíli zjistil, že už ho na hladině nevidí, tak to oznámil policii, spustilo se pátrání," řekla Čírtková.

K rybníku přijeli hasiči, policisté i jejich potápěči. "V nočních hodinách, kolem 00:30 bylo skutečně nalezeno tělo utonulého muže - zřejmě utonulého, taky mohl mít zdravotní potíže," řekla Čírtková.