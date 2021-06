Žádná vášeň, jen kalkul. Angličané ani nezkusili Skoty porazit, kritizuje Mourinho

jšk

Zatímco fotbalisté Anglie byli v utkání skupiny D mistrovství Evropy očividně spokojení s bodem, pro fanoušky Albionu byla bezbranková remíza se Skotskem tvrdým zklamáním.

Slavný portugalský kouč José Mourinho se ve svém komentáři pro anglický deník The Sun pustil do výkonu Angličanů v utkání "české" skupiny proti Skotsku. Svěřenci kouče Garetha Southgatea s ostrovním rivalem pouze remizovali 0:0 - přičemž s bodem mohli být spokojeni oba soupeři.

Zatímco Anglii už před duelem s Českem prakticky zajistili osmifinále, Skotové se udrželi ve hře o třetí, možná postupové místo.

"Nezaznamenal jsem žádné riziko ani touhu Anglie hazardovat a zkoušet vyhrát. Neviděl jsem žádné křížné přihrávky, žádný progres, neviděl jsem žádný přesah," hodnotil Mourinho.

Slavný portugalský kouč, který dlouhá léta vedl Chelsea, Manchester United nebo Tottenham, svá slova deklaruje na hře středního záložníka Kalvina Phillipse. "Pokud by Anglie chtěla vyhrát, od 60. minuty by se vysunul dopředu a dostal by větší prostor pro kreativitu. Ale strach z porážky ho udržel vzadu," popisoval muž, který má od nové sezony převzít AS Řím.

Jen obtížně stravitelná pro něj byla pasáž od 70. minuty až do konce, kdy se Anglie už jen soustředila na údržbu a jediné vzrušení před Marshallovou brankou vzbudily snad jen protesty po pádu Sterlinga v pokutovém území. "Pragmatismus výsledku a postupové počty se od 70. do 75. minuty jasně ukázaly. Byly důležitější než emoce ze hry nebo odhodlání zvítězit nad historickým soupeřem," kritizoval osmapadesátiletý kouč.

Na druhou stranu ocenil defenzivu Albionu. "V obraně byli pevní a dobře se pohybovali, ale to nestačí, své hře by měli dát trochu víc."

Anglie se po remíze se Skotskem se čtyřmi body zařadila na druhé místo skupiny D. Pouze o skóre za Česko, se kterým se v úterý utká o vítězství ve skupině. V konečném sčítání ale může být výhodnější druhé místo, které nabízí mnohem příjemnější osmifinálové menu v podobě například Slovenska nebo Švédska, zatímco vítězi skupiny hrozí Portugalsko, Francie či Německo.

"Nemyslím si, že by remíza byla drama pro anglický tábor, je to spíše drama pro fanoušky čekající na velký zápas proti Skotsku," povzdechl si Mourinho.