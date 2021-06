Byl jsem otřesený, ale ne úplně mimo, popisoval penaltu pomlácený střelec Schick

Přestože po faulu od Dejana Lovrena krvácel z nosu, vzal si český fotbalista Patrik Schick míč a v 37. minutě druhého utkání v základní skupině na mistrovství Evropy proti Chorvatsku suverénně proměnil penaltu.

Gólem přispěl k remíze 1:1, která národní tým přiblížila k postupu do osmifinále. Schick navázal na dvě branky z úvodního duelu proti Skotsku a s třemi trefami velmi nečekaně vede průběžné pořadí tabulky kanonýrů turnaje.

"Po tom zákroku jsem nebyl úplně mimo. Nebyl jsem knokautovaný, sice mi tekla krev, ale hlava se mi nemotala. Takže až na tu krev jsem byl v pohodě. Chtěl jsem si tu penaltu kopnout. Cítil jsem gól ve vzduchu a šel jsem si pro něj," řekl Schick pro Euro2020.com.

"Jsem útočník a chci dávat góly. Když mi to tam padá, tak jsem chtěl na penaltu jít. Věřil jsem si na to," uvedl pětadvacetiletý útočník Leverkusenu v České televizi. Více gólů dal naposledy český hráč na velkém turnaji v roce 2004, kdy Milan Baroš s pěti brankami ovládl tabulku kanonýrů Eura v Portugalsku.

Pokutový kop následoval poté, co Schicka ve vzdušném souboji po rohu loktem trefil do obličeje Lovren. Španělský sudí Carlos del Cerro Grande nařídil penaltu po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace na záznamu.

"Byl jsem docela otřesený. Myslel jsem si, že to byl loket a že to VAR (videorozhodčí) uvidí. Samozřejmě úplně jistý jsem si ale nebyl," uvedl Schick.

Penaltu proměnil s přehledem, brankáře Dominika Livakoviče poslal na opačnou stranu. "Byl jsem rozhodnutý dopředu, kam to budu kopat. Snažil jsem se to umístit co nejvíc k tyči s nějakou razancí. Gólman navíc ještě šel na druhou stranu, takže dobré," pochvaloval si Schick.

Lékaři mu zastavili krvácení z nosu a nakonec odehrál 74 minut. "Pořád mám ještě tampóny v nose, nedýchalo se mi během utkání úplně ideálně. Nebylo to příjemné, ale tak to ve fotbale občas je," konstatoval Schick.

Od chorvatských vicemistrů světa z roku 2018 čekal trochu více. Balkánský celek srovnal ve 47. minutě zásluhou Ivana Perišiče. "Na to, v jakých klubech hrají a jakou mají kvalitu, tak jsem čekal víc. Ale my jsme perfektně bojovali, snažili jsme se odříznout Modriče, aby tolik nevytvořil. Ve finále tolik šancí neměli, škoda inkasovaného gólu. Asi jsem si mohl stoupnout rychleji před balon, ale to už nevrátím. Bod bereme," uvedl Schick.

Jeho celek se remízou výrazně přiblížil postupu ze skupiny, nynější čtyři body by mu už mohly stačit. "Jisté ještě nic nemáme. Jsme blízko a uvidíme, jak se to vyvine v ostatních skupinách. Čeká nás náročné cestování zpět do Prahy, pak do Londýna na Anglii. Musíme pořádně zregenerovat a připravit se," dodal Schick.