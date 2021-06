Postupový klíč: K triumfu ve skupině stačí Čechům bod. Ten ale skrývá hrozbu

jšk

Čeští fotbalisté si díky remíze s Chorvatskem udrželi vedení ve skupině D. Čtyři body by jim na postup do osmifinále měly stačit, minimálně na postup z tabulky týmů na třetích místech.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého každopádně mají postup ve svých rukou. O všem rozhodne jejich závěrečný duel s Anglií.

1) Pokud čeští reprezentanti porazí nebo remizují s Anglii, skupinu vyhrají. V případě nerozhodného výsledku je před Albion posune o gól lepší skóre. Což ale taková výhra být nemusí, protože vítěz skupiny D půjde na druhý tým ze skupiny F. V ní se o postup poperou tři velmi nebezpeční soupeři: Portugalsko (zatím 3 body), Francie (3) a Německo (0).

2) Pokud s Anglií prohrají, bude rozhodovat zápas Skotska a Chorvatska. Jestliže zápas skončí remízou, či vítězstvím Skotska, Češi zůstanou druzí - v takovém případě by Schick a spol. šli v osmifinále na druhý tým skupiny E, které zatím okupují Slováci se třemi body, kteří ale mají o zápas víc než zatím jednobodové Španělsko.

V případě, že vyhraje Chorvatsko, Čechy vyšoupne z druhého místa za předpokladu, že bude mít při konečném sčítání lepší skóre než oni. Šilhavého svěřenci mají skóre v kladných hodnotách (+2), zatímco Chorvaté -1.

Ovšem ani pád na třetí místo by neznamenal takovou tragédii, čtyři body by měly na postup do osmifinále pohodlně stačit. Nápovědu poskytne pohled do historie: na mistrovství Evropy před pěti lety, kde se poprvé hrálo tímto systémem, postoupily ze skupiny "odpadlíků" mezi šestnáct nejlepších hned dva týmy se třemi body - dokonce Portugalsko, které v základní skupině třikrát remizovalo a nakonec celý turnaj vyhrálo.

Do osmifinále šampionátu z každé ze šesti čtyřčlenných skupin postupují první dva a čtyři nejlepší týmy ze třetích míst, tedy šestnáct ze čtyřiadvaceti účastníků turnaje.

V případě, že by Češi postoupili ze třetího místa, nabízí se pro osmifinále více variant - buď vítěz skupiny B (nyní Belgie), skupiny E (nyní Švédsko), nebo C (nyní Nizozemsko).