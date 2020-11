Egypt ve fotbalovém šílenství. Tady si ho korupcí a kupčením nezasviní, říká kouč

Covid necovid, miliony fanoušků zaplnily v pátek večer ulice Káhiry a dalších větších měst. Pokud Al Ahly vyhraje africkou Ligu mistrů, zůstat doma je ostuda. "Pro Egypťana teď není nic důležitějšího, než je fotbal," popisuje český kouč Michal Prokeš, který má v klubu na starosti výchovu mládeže.

Cairo International Stadium zel kvůli protiepidemiologickým opatřením smutnou prázdnotou, okolí epicentra dějiště finálového duelu se ale proměnilo v jeden divoký večírek. Čajový, bez alkoholu, ale o to spontánnější. V ryze egyptském duelu Al Ahly porazilo Zamalek 2:1 a získalo historicky devátý titul v CAF Champions League.

"Tenhle zápas řešil Egypt hodně dlouho. Derby dvou rivalů ve finále Ligy mistrů, na to místní čekali sto let. Když tedy řeknu, že to je pro Afriku a arabský svět zápas století, tak to rozhodně není klišé," popisuje Prokeš. "Možná je štěstí, že byl kvůli covidu uzavřený stadion, protože reálně hrozilo, že by ho fanoušci zbourali," usměje se muž, který byl i u posledního ligového titulu slavného klubu.

Takto to vypadalo v ulicích Káhiry po vítězství Al Ahly v Lize mistrů:

1:20 Video: archiv Michala Prokeše

Al Ahly je fenoménem nejen v severní Africe, ale příznivce má na celém kontinentě i v arabských zemích. Dvaačtyřicet mistrovských titulů, šestatřicet vítězství v domácím poháru, nyní už devět triumfů v Lize mistrů. "Jenom v Egyptě fandí klubu padesát milionů lidí, což je polovina populace. Ministři, vojáci, policisté, akademici i prostí lidé, všichni žijí Al Ahly. Když dáte někomu dres, tak ho nosí, dokud z něj nespadne," popisuje bývalý sportovně-technický ředitel fotbalové federace FAČR.

V dalších zemích jsou to podle něj desítky, možná i stovky milionů příznivců. "V našem, českém vnímaní fotbalu je to poměrně těžko vysvětlitelné, ale principiálně to vyplývá z postavení sportu ve společnosti. Podívejte se k nám. Chlubíme se, že máme největší členskou základnu asi 330 tisíc lidí, ale s naší historií, s našimi úspěchy? Je to ostuda a výsledek toho, co s fotbalem už několik desetiletí děláme."

Egypťané vnímají fotbal jako náboženství. Jako víru, kterou si nikdo nedovolí pošpinit. "Víc než tři měsíce sleduju zdejší ligu a mimo běžné drobné chyby rozhodčích tu nikdo nikomu do plachet nefouká. VAR funguje perfektně rychle a sporné situace posoudí vždy čistě dle pravidel, bez ohledu na to, kdo hraje. Fotbal je tak populární, že jej nikdo nezasviní kupčením, machinacemi a podplácením," říká Prokeš.

Díky ohromné popularitě i transparentnosti nemají problém s egyptským fotbalem spojit své jméno globální značky, jako jsou Coca Cola nebo McDonald. "A jde o částky, které možná převyšují celkový rozpočet naší ligy dohromady. Proč? Někdo tu evidentně chápe, že business je postaven na podpoře fanoušků, kteří vytváří obchodní potenciál a zviditelnění pro firmy a jejich produkty," dodává.

Český expert má v Al Ahly smlouvu na dva roky, z pozice technického ředitele vede rozvoj všech mládežnických týmů a ze své egyptské mise je nadšený. Aby ne, jinde ve světě není zrovna obvyklé, když na nábor dorazí třicet tisíc nadšených capartů.

Všichni touží si jednou kopnout do balonu v dresu týmu, jemuž se přezdívá Rudí ďáblové, Rudý obr nebo Klub patriotů. Podmínky pro hráče jak platové, tak tréninkové jsou na vysoké úrovni. Al Ahly TV je nejsledovanějším sportovním kanálem v Africe a arabském světě.

Rozlehlý klubový areál ovšem navštěvují celé rodiny, pro něž je členství a možnost vstupu ctí a jež se dědí z generace na generaci. "Když ráno přicházím do práce, všude sedí senioři, pijí kávu, čaj, povídají si....A nejsou sami. Mají tu klid, ceny jsou nastavené velmi, velmi příznivě. Odpoledne a o víkendu tu pak tráví čas celé rodiny. Je to velký areál a nabízí celodenní program a vyžití pro všechny. Všechny spojuje láska k Al Ahly," dodává Prokeš.