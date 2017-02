Zlín přezimoval na skvělé čtvrté příčky, ale v jarní části nečeká na jeho hráče nic lehkého, pokud chtějí obhájit podzimní výsledky. Trenéru Bohumilu Páníkovi odešel brankář Holý, který zamířil do třetí anglické ligy, a také stoper Hájek odchozí do Plzně, jak už bylo zmíněno. Z Příbrami proto přišel gólman Milan Švenger, na Hájkovo místo nastoupil Srb Zoran Gajič. Rozpomenout se na své střelecké schopnosti přišel do Zlína francouzský útočník Jean-David Beauguel. Do prvního jarního utkání v Liberci zasáhl z těchto nových posil pouze Gajič a vzadu si své povinnosti splnil velmi dobře. Zlín se ovšem nedokázal střelecky prosadit, a tak se na půdě Slovanu zrodila bezbranková remíza.

Na rozdíl od svého protějška Páník v sestavě jednu změnu udělal. Antonín Fantiš dnes začne na střídačce, od první minuty si naopak zahraje Josef Hnaníček. Na střídačce bude chybět matador David Hubáček, jenž nedávno oslavil čtyřicáté narozeniny. Novým mužem mezi náhradníky je proto Robert Bartolomeu. Posily Švenger a Beauguel čekají na první minuty v dresu Zlína.

17. kolo, pondělí 20. února, 17:00, Liberec:

FC Slovan Liberec - FC Fastav Zlín 0:0

Diváci: 1 992.