Soud Berbr vs. Kocián: Bývalí rozhodčí si pamatují detaily, ti současní na mnohé "zapomněli"

Pátým člověkem, který se od dvojice Roman Berbr - Dagmar Damková dočkal žaloby je bývalý ligový rozhodčí Radek Kocián. V prvním kole soudního dokazování byla vyslechnuto jedenáct svědků obhajoby. Někteří si i několik let staré události pamatovali přesně, jiní mlžili.

Brno - Odročeno. Tak zněl verdikt okresního soudu v Brně ve věci žaloby Dagmar Damkové a Romana Berbra, kteří požadují omluvu po bývalém ligovém rozhodčím Radku Kociánovi.

Ten měl zasáhnout do osobních práv žalobců, když v září roku 2015 v otevřeném dopisu adresovaném Miroslavu Peltovi označil Damkovou za loutku v Berbrových rukách. Místopředseda Fotbalové asociace měl dále podle jeho slov zastrašovat a ponižovat rozhodčí a delegáty a organizovat různé nucené petice.

Pod tyto výroky se Radek Kocián podepsal Berbr organizuje petice, v nichž sudí nuceně podporují či zatracují své kolegy.

České rozhodčí neřídí a na zápasy nedeleguje Dagmar Damková, nýbrž její partner Roman Berbr

Roman Berbr rozhodčí i delegáty zastrašuje a ponižuje.

O rozhodčích z Moravy mluvili jako o Asiatech.

Výrok paní Damkové: "Neexistuje, že se mně někdo omluvíte pro nemoc. Existují různá Teska a Kauflandy a tam prodávají ovoce a vitamíny. Takže si to kupte, abyste nebyli nemocní."

Výrok pana Berbra na semináři rozhodčích vůči jednomu kolegovi asistentu rozhodčího: "Jestli tady nebude techničák do dvanácti hodin, tak tě z listiny rozhodčích 'vydeletuji' do deseti vteřin. Víš přeci, kde je tlačítko DELETE na klávesnici, ne?"

"Jednalo se o hrubý zásah. Pan žalovaný se mediálně vyjádřil vůči mým mandantům velmi negativně v době, kdy proti nim byla vedena rozsáhlá štvavá kampaň," stálo v úvodní řeči advokátky Jany Gavlasové, která na jednání zastupovala osobně nepřítomného Romana Berbra i jeho manželku.

Na rozdíl od soudů s Ladislavem Vízkem nebo dalším exligovým arbitrem Liborem Kovaříkem nepožadují po Kociánovi finanční odškodnění, nýbrž morální satisfakci v podobě veřejné omluvy. To však muž, který působil sedm let jako rozhodčí v českých profesionálních soutěžích, odmítl.

V úvodním dokazovacím kole bylo vyslechnuto celkem 11 svědků, které navrhl žalovaný Kocián. Vesměs se jednalo o bývalé či současné prvoligové rozhodčí. Do brněnského Justičního areálu se dostavili například Antonín Kordula, Drahoslav Handlíř, Tomáš Kovařík nebo Libor Kovařík, který celou kauzu svými vyjádřeními odstartoval.

Diktátorské jednání? V českém fotbalu standardní

A svá tvrzení neodvolal ani v teď. "Vyhrožování, to byl Berbrův styl. Ač na to neměl žádný mandát, vyhrožoval mi vyhazovem. Vystupoval na seminářích pro rozhodčí, což je něco nevídaného. Říkal kolegům, že se postará o to, aby skončili. On nás delegoval k zápasům. Byl to Roman Berbr, který fakticky řídil rozhodčí," řekl.

Ke Kovaříkovi se pak nezávisle na sobě přidávali i další předvolaní svědkové. Mezinárodního asistenta Kordulu údajně veřejně nazval hypochondrem. "Řekl mi, ať se svými problémy neotravuju komisi a další rozhodčí, jinak mi prý zařídí, abych na mezistátní scéně skončil," popsal Kordula, kterého Berbr s Damkovou rovněž zažalovali. Hodonínský soud však v říjnu loňského roku rozhodl, že se rodák z Ratíškovic omlouvat nemusí.

Ještě drsnější výrazy pak použil Tomáš Kovařík, další z ligových sudí, kteří byli v roce 2015 bez varování vyhozeni. "V prostředí českého fotbalu slovo diskuze neexistuje. Panuje tu diktátorské prostředí a Berbr s Damkovou jsou diktátory," nebral si servítky. Ani on však neunikl žalobě manželského páru.

S blížícími se volbami se vytrácí vzpomínky

Žádný z vyhozených arbitrů však nebyl podle svědků obhajoby "odejit" tak teatrálním způsobem jako Radek Kocián. Ten nejdřív odmítl na semináři v roce 2012 podepsat prohlášení o tom, že se ho v minulosti pokoušeli ovlivnit pánové Josef Krula, Lubomír Puček, Pavel Býma a Tomáš Adámek v řízení utkání 1. Gambrinus ligy, druhé ligy a celostátní dorostenecké ligy.

Poté ho Damková před zhruba padesátkou rozhodčích obvinila, že vynáší ven interní informace. "Řekla, že jsem to já. Měl jsem okamžitě opustit místnost a byl jsem vyškrtnut z listiny rozhodčích. Na dotaz, co jsem provedl, mi neodpověděla, pouze mi asi pětkrát zopakovala, ať odejdu," vzpomíná (více ZDE).

Bývalí ligoví sudí, kteří v pondělí u soudu svědčili, popsali celý incident velmi podobně. Výpovědi dvou svědků se ale lehce lišily. Emanuel Marek a Zdeněk Dobrovolný shodně tvrdili, že už si na onen seminář příliš nevzpomínají a nic zvláštního jim z něj v paměti neutkvělo. Čirou náhodou jsou právě tito dva stále aktivními rozhodčími prvoligové úrovně. Těžko soudit, zda může mít jejich výpověď souvislost s blížícími se letními volbami do výkonného výboru.

Pošli tajného delegáta. Jinak tě vyhodím

Všeobecně se dá říct, že nepoměrně větší kritika zaznívala na hlavu bývalého pracovníka StB Romana Berbra. "U Damkové byl jediný problém v tom, že prostě na práci předsedkyně komise rozhodčích neměla čas. Polovinu roku trávila v zahraničí," uvedl Libor Kovařík.

To potvrdil i další svědek Vlastimír Hrubčík, který s oběma žalobci sedí ve Výkonném výboru FAČR. "Pod vedením Damkové komise nefungovala, ona ji totiž nevedla. Když byla pryč řídil ji bez mandátu Berbr. Proto jsem ji dvakrát vyzval aby odstoupila, Miroslav Pelta to však nikdy do bodu programu nezařadil. Důvod mi není známý," pokrčil rameny známý kritik bývalé komise rozhodčích.

Se zcela konkrétní příhodou, jenž má dokazovat neobvyklé praktiky Romana Berbra pak přišel delegát Zdeněk Rumplík. "V roce 2014 jsem dělal předsedu komise rozhodčích na Moravě. Pamatuji si, že mi tehdy jednou v pátek na večer volal Berbr, že potřebuje tajného delegáta na sobotní zápas v Hlučíně a že pokud se o tom někdo dozví, okamžitě mě vyhodí. Já delegáta zajistil, nikdo se o ničem nedozvěděl, takže mě nevyhodil," řekl Rumplík.

Slova jeho i dalších vyslechnutých svědků pak v závěrečné řeči zpochybnila advokátka Gavlasová. "Ve většině případů byly výpovědi nepravdivé, do 14 dnů se písemně vyjádříme k výpovědím svědků a dodáme důkazy jejich lží," uzavřela.

Dalšího jednání se spor dočká 24. dubna, kdy proběhne dokazování na základě elektronických dokumentů a uveřejněných článků, kterých se kauza týká.

