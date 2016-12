Zlín ještě není na maximu, varuje Grygera. Teď už všichni vědí, že nahoře nejsme náhodou

před 2 hodinami

Když se fotbalový Zlín před rokem ocitl po podzimní části sezony na pohárových příčkách, brali to všichni podobně jako by viděli žirafu na stromě. Nikdo nevěděl, jak se tam vlastně dostali, ale jisté bylo, že nakonec spadne dolů. Zlín sice letos na jaře už na podzimní tažení ligou nenavázal, jenže na začátku sezony se situace opakuje a Zlín, mezitím překřtěný na "Zlíncester", je po podzimu čtvrtý. "Ještě jsme nedosáhli svého maxima," tvrdí v rozhovoru manažer klubu a bývalý fotbalový internacionál Zdeněk Grygera.

Před sezónou jste pro Aktuálně.cz řekl, že ve Zlíně chcete zopakovat loňský úspěšný podzim. Opravdu jste tomu věřil?

Ono to nakonec bylo ještě lepší než rok předtím. Velkým a důležitým faktorem pro nás bylo, že jsme si z předchozí sezóny vzali ponaučení. Loni na podzim jsme hráli skvělý fotbal i venku, ale body jsme nevozili. Letos se nám podařilo zúročit i venkovní zápasy. Porazili jsme Plzeň, Mladou Boleslav, na Slavii jsme o dva body přišli v poslední minutě. To když se sečte s domácími výkony, kdy jsme většinou získali tři body, tak to je rozdíl mezi letoškem a loňskem.

Nedosáhl Zlín v současné podobě na strop svých možností?

V každém sportu, a ve fotbale zvlášť, v podstatě vždycky máte nějaké rezervy. Víme o tom, že jsme mohli ještě některé věci zlepšit. Na druhou stranu za sebou máme, až na poslední dva zápasy, výborný podzim. Laťku jsme si dali hodně vysokou, ale určitě si nemyslím, že bychom dosáhli našeho maxima. Na druhou stranu udržet se vysoko není nikdy jednoduché. V zimě se pokusíme udělat všechno pro to, aby se neopakovalo loňské jaro, kdy jsme ani jednou nevyhráli. Ideální by samozřejmě bylo pokračovat stejně jako jsme hráli na podzim.

Jak cenné pro vás budou zkušenosti právě s loňským nepovedeným jarem?

Hodně. Myslím si, že co nám loňský rok vzal, tak se nám teď může vrátit zpátky. Všichni v klubu ví, jak to loni bylo, takže budeme ostražitější už v zimní přípravě a nachystaní na jaro. Ale už minulý rok jsme v zimě vyhráli Tipsport Cup a odehráli jsme dobré zápasy na soustředění v Turecku. Příprava se nám povedla, nevyšlo nám až jaro.

Letos jste ale před jarem v ještě lepší pozici. Čtvrté místo zajišťuje postup do evropských pohárů. Jak o tom v klubu přemýšlíte?

Nemůžeme říkat, že se nedíváme na tabulku. Všichni bychom si moc přáli – ať už vedení, realizační tým, hráči, ale i fanoušci – kdybychom na této příčce skončili i po sezóně, ale na druhou stranu jsme teprve v polovině soutěže. Druhá polovina bude nesmírně těžká, i když samozřejmě pro všechny, nejen pro nás. Snad jsme z loňského jara dostatečně poučení a už se u nás nebude takto špatný půlrok nikdy opakovat. Budeme bojovat.

Začalo okolí, ať už soupeři, sponzoři nebo třeba fanoušci, vnímat klub jinak?

Po loňském jaru se v létě psalo, že Zlín to bude mít těžké a podobně. Všichni nás viděli dole. Až po pár kolech, kdy jsme podali velice dobré výkony, tak už ostatní poznali, že to není náhoda. Bylo vidět, že máme kvalitu, což kluci v celém půlroce potvrdili.

Radíte z pozice bývalého reprezentanta přímo hráčům?

Ohledně hry to nechávám na trenérovi. Má plnou důvěru. S hráči ale debatujeme, probíráme a rozebíráme různé věci. Předávám jim své zkušenosti, co a jak v mé kariéře bylo. Zažil jsem hodně, takže se snažím klukům něco předat. Komunikuji i s majitelem. Máme sezení, na kterých se bavíme o fotbale – jak před zápasem, tak po zápase. Máme různé názory, ale konečné slovo má trenér. Tak by to mělo být, protože nakonec je zodpovědný on.

Po úspěšném startu v létě odešel útočník Poznar. Neobávali jste se, že může nastat podobný útlum jako po odchodu Železníka?

My jsme to jako vedení viděli trochu jinak. Konkrétní nabídky na Tomáše Poznara jsme měli už od léta. Jeho odchod jsme ale podmínili tím, že nejdříve musíme sehnat jinou adekvátní posilu. Až když jsme se domluvili s Harisem Harbou, tak jsme Tomáše Poznara uvolnili do Plzně.

Jste s příchodem Harby spokojení?

Ano, protože Haris je náš nejlepší střelec. Rozhodl derby se Slováckem a hrál dobře i v dalších zápasech.

V lednu se oficiálně otevře přestupové okno, máte teď rušnější období než jindy?

Určitě je teď rušněji, ale i z toho hlediska, že i my se snažíme sondovat situaci. Získáváme informace. Chtěl bych ale zdůraznit, že zatím klub nemá žádnou oficiální nabídku ani náznak o tom, že by někdo vstoupil do jednání o koupi některého z našich hráčů. Z tohoto hlediska se nic nehýbe.

Zlín se posilovat nechystá?

My se snažíme spíš udržet kádr pohromadě. Domlouváme se na prodloužení působení Harise Harby ve Zlíně, protože zatím jsme ho měli jen do zimy. V tomto jednání jsme na dobré cestě. To je pro nás velmi důležitý krok. Pokud se bude ještě něco dít, a já doufám, že toho moc nebude, tak se to všechno rozeběhne až v lednu.

Slavia Praha se netají tím, že Lukáše Železníka uvolní na hostování. Je Zlín mezi zájemci?

Můžu potvrdit, že Zlín patří mezi zájemce. Komunikujeme jak s hráčem, tak s manažerem, tak se Slavií. Byl bych rád, kdybychom se domluvili. Zatím ale pouze komunikujeme a nic není potvrzeno.

