Fotbalová nadstavba se přesouvá do své druhé poloviny. Za námi už je prakticky celé třetí kolo, chybí nám odehrát dvě utkání. A zrovna ta utkání, která rozhodují o mistrovském titulu. O ten bojují dlouhodobě jen dva kluby, pražská Slavia a Viktoria Plzeň. Tři kola před koncem jsou karty rozdány jasně. Sešívání mají před Viktoriány náskok pěti bodů a teoreticky by mohli slavit už dnes. Nejdříve by však Západočeši museli ztratit, do akce jdou totiž jako první. A nebudou to mít vůbec jednoduché, hostí doma totiž Spartu, která v nadstavbové části ještě neztratila ani neinkasovala.