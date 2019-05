Druhý dnešní duel se odehraje v pražském Edenu, konkrétně tedy v Sinobo Areně, domovském stánku Slavie Praha. Sešívání v něm přivítají čtvrtý Jablonec a budou se chtít co nejvíc přiblížit mistrovskému titulu. Před tímto kolem měli náskok pěti bodů na druhou Viktorii Plzeň, ta však svůj zápas dohrála před malým okamžikem a ztrátu na svého rivala v boji o titul stáhla zpět na dva body. Dokázala totiž doma porazit pražskou Spartu. Co porazit, Plzeň letenský celek rozstřílela 4:0. Slavia tak dnes titul slavit už nemůže. Musí si počkat minimálně do neděle.