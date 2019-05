Peníze od Slavie nepotřebujeme. Areál nám poničili chudáci, prohlásil plzeňský Šádek

včera

Plzeňská Viktoria začala odstraňovat škody na tréninkovém areálu, které vznikly po řádění vandalů v noci z minulého čtvrtka na pátek.

Podle ředitele fotbalového klubu Adolfa Šádka určitě dosáhnou výše 150 000 korun. Jejich odstranění kompletně uhradí klub, policie po pachatelích pátrá.

Chuligáni pomalovali areál vulgárními, hanlivými a výhružnými nápisy před nedělním zápasem Plzně se Slavií. Nejčastěji šlo o Smrt Plzni! se signaturami SKS Hool's a RWD Slavie (fanouškovská skupina Red White Destiny). Na místě nechali také na stožáru osvětlení oběšenou figurínu v plzeňském dresu. Šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík čin odsoudil a západočeskému klubu slíbil uhrazení škod.

"Určitě si to zaplatíme sami, nepotřebujeme peníze od Slavie. Pachatel se sice nějak podepsal, ale teď si vzít od Slavie peníze, když ještě nebyl chycený, tak by to nebylo fér ve vztahu ke Slavii," uvedl Šádek.

Plzeňští by o tom uvažovali v případě, že policie pachatele dopadne a půjde o legitimního slávistického fanouška. Podle Šádka už klub začal vulgární nápisy odstraňovat, aby nebyly dlouho na očích dětem.

Šádek čin označil za zvěrstvo a dodal, že se na stadionech s něčím takovým dosud nesetkal. "To musel být opravdu někdo hodně nemocný, když až do téhle podoby zlikviduje areál pro děti a mládež. Nevím, jak by se mu líbilo, kdyby jeho dítě přišlo na trénink a vidělo tam viset na stožáru oběšenou figuru v našem dresu. To musel být úplný chudák," uvedl Šádek.

Největší škoda vznikla na fasádě vstupního objektu do tréninkového centra v Luční ulici na Roudné. Dále byl podle Šádka poničený majetek města - parovod teplárny, lávka přes řeku, příjezdové komunikace. S jejich odstraněním bude podle Šádka klub městu pomáhat.

"Natropili toho docela dost. Ještě se někde podepsali na autech ve městě, kde vyrývali monogramy SKS," uvedl. Také na dálnici na Prahu jsou poničené billboardy a mosty. "Ale zase je to pěkné, že nám ukázali, kudy se na to hřiště jede, takže jsme ho našli," dodal s nadsázkou.