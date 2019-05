Sparta se zlepšila v obraně. Je to brankářem? Heča lépe komunikuje, přikyvuje Costa

před 3 hodinami

Fotbalisté Sparty ve třetím utkání v řadě neinkasovali branku. Také proti Liberci fungovala obrana dobře. Jedinou větší šanci hostů měl v prvním poločase Matěj Hybš, ale místo střely volil ještě nahrávku. Jedním z faktorů podílejících se na zlepšené hře Sparty v obraně může být brankář Milan Heča.

Ten se do brány postavil po delší době v domácím poháru na konci dubna, kdy Sparta prohrála v Edenu 0:3. Porážka ovšem mohla být vyšší, nebýt skvělého výkonu osmadvacetiletého brankáře. Trenér Michal Horňák poté, co se stal šéfem lavičky, vsadil na Heču v každém zápase.

Spolupráci mezi obrannou řadou a brankářem si pochvaluje stoper Costa. "Je to hlavně o komunikaci vzadu, tu dělá hodně Milan Heča," poukázal po vítězném zápase nad Libercem. "Je to dobrý gólman, mluví na nás. Dobře si rozumíme. Vzadu je to celé o komunikaci a práci," hodnotil třetí čisté konto v řadě třiatřicetiletý obránce.

Heča nastoupil proti Liberci teprve k šestému ligovému zápasu v probíhající sezoně. Na podzim s ním Sparta v bráně nevyhrála žádný ze tří zápasů. Naopak na jaře neinkasovala a třikrát se radovala z vítězství.

"Každá nula je dobrá. Do zápasu samozřejmě chodím s tím, že nechci dostat gól. Základem je to, jak kluci brání. Ve finále pak dokážeme vyhrát 1:0," těšilo Heču. "Liberec hraje náročný fotbal, výborně presoval a byl silný na míči. Ke konci jsme je nezvládali tolik dostupovat, tím se dostávali do hry. Nedokázali jsme podržet balony," dodal k zápasu.

Až na vybrané pasáže z konce zápasu byl se hrou svého týmu dozadu spokojený i trenér Horňák. "Jsme rádi, že v defenzivní fázi jsme utkání zvládli a podrželi jsme nulu. Musím pochválit obrannou řadu," vzkázal do vlastní kabiny. "S Hečou jsme spokojený, zvládá to dobře," komentoval výkon brankáře Sparty.

Ve středu čeká Spartu utkání v Plzni. Nicméně už nyní je téměř stoprocentně jisté, že bez ohledu na výsledek zápasu Letenští skončí letos na třetím místě. Lépe než loni, ale opět bez titulu. "Třetí místo akceptujeme, ale jsme Sparta a chceme být vždycky první," řekl k umístění Costa.

Sparta byla po podzimní části pátá a na jaře nedokázala týmy před sebou ohrozit. "Věděli jsme, že titul je ztracený. Teď jsme si uhráli třetí místo, můžeme být spokojení," myslí si Heča. Pražané mají stále šanci na přímý postup do základní skupiny Evropské ligy. Musí se k tomu sejít dva výsledky. Arsenal musí ve finále EL porazit Chelsea a Slavia porazit ve finále domácího poháru Baník. "Budeme jim to přát, aby to pro nás bylo co nejjednodušší. Byla by to po takové sezoně útěcha," přemýšlel Heča nad blížícími se důležitými zápasy.