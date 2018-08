Jenže od zápasu s Mladou Boleslaví se dá čekat ledacos. Zatímco Plzeň předvádí jednobrankové zápasy, duely s účastí středočeského klubu jsou balzámem na duši nestranného diváka. Co zápas, to střelecké hody. V pěti duelech Mladé Boleslavi padlo již čtyřiadvacet branek, shodně dvanáct Boleslav dala, jako i inkasovala. Jen jedinkrát viděli fanoušci v zápase Mladé Boleslavi jednu branku. To když tým z města Škodovky prohrál se Slavií 0:1. K tomu si ale připočtěme porážky 2:3 ve Zlíně, doma 0:4 s Olomoucí a pak výhru 4:3 v Karviné a naposledy doma 6:1 s Opavou.