Opava - Slavia. Trápící se Slezané přivítají po pauze na svém hřišti obhájce titulu

Letadla Boeing 737 MAX, která byla loni na jaře po dvou tragických nehodách v celém světě odstavena z provozu, dostanou v Evropské unii povolení k návratu do služby zřejmě v lednu. Na pařížském leteckém fóru to řekl šéf Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky.

EASA by se tak přidala k americkému Federálnímu úřadu pro letectví (FAA), který povolení k návratu letadel do vzduchu vydal tento týden. Souhlas ale podmínil tím, že výrobce zajistí potřebnou technickou úpravu letadel a zajistí důkladné proškolení pilotů. "Je pravděpodobné, že rozhodnutí, které umožní (těm letadlům) návrat do služby, v našem případě přijmeme někdy v lednu," řekl Ky, kterého citovala agentura Reuters.

Česká společnost Smartwings vlastní sedm letadel Boeing 737 MAX 8, dalších 21 strojů se chystala převzít ještě během loňského roku. Firma v závěru loňského roku vyčíslila ztráty kvůli odstavení letadel na více než 1,5 miliardy korun.