Kapitán Sparty Dočkal po prohře v Plzni: Soupeř nedostával karty, to se to pak hraje

Kapitán fotbalistů Sparty Bořek Dočkal po nedělní prohře 1:3 v Plzni, kde jeho celek předvedl ve šlágru Fortuna:Ligy tragický výkon, cítil frustraci z toho, že domácí za fauly nedostávali karty, které podle jeho názoru dostat měli.

Hlavní rozhodčí Pavel Franěk celkem v utkání rozdal sedm žlutých karet, tři pro domácí a čtyři pro hosty.

"Dá se počítat s tím, že zápas bude důrazný a že tam budou fauly. Jenom by bylo fajn, když jsou to fauly na kartu, tak aby ty karty přišly," rozčiloval se Dočkal v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Pak se soupeři hraje jinak, když udělá dva tři fauly a pořád hraje bez karet vzadu. To se potom hraje dobře," pokračoval středopolař Letenských.

"S tím se asi počítalo, my jsme věděli, že taky musíme přitvrdit a do soubojů chodit. V tom začátku jsem byl trošku frustrovaný z toho, že nepřicházely karty. Když jsme se do nějaké slibně rozvíjející akce dostávali, tak to bylo přerušené faulem, což je v pořádku, tak soupeř chce hrát. Ale bohužel tam dneska nepřicházely karty, které měly," tvrdil Dočkal.

Sparta nezvládla především první poločas, který prohrála 0:3 po gólech Pavla Buchy, Zdeňka Ondráška a Lukáše Hejdy. Až v nastavení druhé půle porážku Pražanů zmírnil Ladislav Krejčí mladší. Bucha otevřel skóre po hrubé chybě obránce Dominika Plechatého při rozehrávce.

"Paradoxně jsme měli docela dobrý vstup do zápasu, většinu odražených druhých míčů jsme sbírali my. Do prvního gólu jsme byli víc na balonu. Pak se bohužel stane chyba, která se stane, nám se to v posledních zápasech stalo víckrát, že soupeř si ani nemusí vytvořit šanci, aby šel do vedení. To v takových zápasech bývá hodně určující," prohlásil Dočkal.

"Plzeň se moc nestarala o nějakou extra rozehrávku nebo kombinaci odzadu. Prostě to kopli dopředu a spíš to měli dobře postavené, presovali nás a chtěli získat balony a mít rychlé přechody. Tím, že šli do vedení, bylo to jenom dobře pro jejich hru," přidal sparťanský kapitán.

Letenští poprvé v této prvoligové sezoně nevyhráli a propadli se na druhé místo tabulky o bod za mistrovskou Slavii. Svěřenci trenéra Václava Kotala tak nenavázali na čtvrteční triumf 4:1 nad Celticem Glasgow ve skupině Evropské ligy, při němž Dočkal v základní sestavě nefiguroval.

"Celkově jsme se nedostali do nějakých vyložených šancí. My jsme se samozřejmě snažili se zápasem něco udělat, být agresivnější, rychleji dostupovat a snažit se zápas zdramatizovat nějakým gólem… Bylo těžké přinutit Plzeň k nějaké chybě a dostat se do nějakého souvislejšího tlaku," uvedl Dočkal.