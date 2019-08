Je za námi úvodní půle zápasu. Do ní vstoupili lépe domácí, kteří v 17. minutě po ruce Štetiny zahrávali pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Muris Mešanović, jenž poslal Boleslav do vedení. Sparta se poté snažila o vyrovnání a to se jí tak povedlo těsně před půlhodinou hry. Na centr z rohového kopu si na přední tyči naskočil Dávid Hancko, pro něhož to byla premiérová trefa v dresu Sparty. Pražané ovšem nerozhodný stav neudrželi dlouho a ve 38. minutě se prosadil podruhé domácí Muris Mešanović, jenž tak stanovil poločasové vedení Boleslavi.