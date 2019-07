Spartu žaloval u arbitráže, teď se Mandjeck zapojil do přípravy na Letné

před 2 hodinami

V prvních dnech po dovolené absolvuje podle klubového twitteru kondiční testy. Letenští neuvedli, zda s Mandjeckem počítají do A-týmu.

Přestože si kamerunský reprezentant Georges Mandjeck v uplynulých týdnech stěžoval na Spartu u mezinárodní fotbalové federace FIFA a jeho konec na Letné se zdál hotovou věcí, dnes se překvapivě zapojil do přípravy pražského týmu.

Mandjeck, který má ve Spartě ještě rok smlouvu, se podle médií pokusil u FIFA napadnout platnost kontraktu s klubem a chtěl ho předčasně rozvázat. Údajně se mu nelíbilo, že byl vedený jako osoba samostatně výdělečně činná, což je v České republice běžnou praxí. Podle mluvčího Sparty Ondřeje Kasíka se ale spory týkaly primárně jiných věcí.

Situace se v posledních dnech uklidnila a Mandjeck, který měl dovolenou po mistrovství Afriky, se zapojil do tréninku Sparty. Na Letnou přišel před dvěma lety v rámci rozsáhlých změn pod vedením tehdejšího italského trenéra Andrey Stramaccioniho. V letenském mužstvu se ale neprosadil, zasáhl jen do deseti ligových utkání a po půlroce se vrátil do Met na hostování. Na minulou sezonu si defenzivního středopolaře vypůjčilo Maccabi Haifa.