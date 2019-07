Sparta řeší problém s Kozákem. Vytáhlý útočník se dusí ve střeleckém mindráku

před 1 hodinou

Nulová střelecká bilance Libora Kozáka, to je teď na Spartě téma číslo jedna. A také jeden důvodů, proč letenský tým nabral v úvodu soutěže bolestnou ztrátu.

Stačily tři zápasy v rudém dresu a třicetiletý útočník si získal pověst domácího výrobce alkoholu: spálí, k čemu přijde. V zápase se Slováckem, s Jabloncem i v Českých Budějovicích zahodil nejméně tucet šancí.

Situace ze závěru pondělního utkání na jihu Čech jakoby demonstrovala deku, která na vytáhlého střelce padla. Kozák se za stavu 2:2 dostal k hlavičce, ve výskoku byl včas, míč trkl na branku… Jenže ji přestřelil. Mohl rozhodnout, místo toho skryl hlavu do dlaní. Opět.

Přesto má stále důvěru trenéra Václava Jílka. Byť se na jeho místo tlačí typologicky stejný bijec Benjamin Tetteh, bude to zřejmě opět Kozák, kdo vyběhne v domácím zápase s Příbramí na hřiště hned od začátku. Sparťanský kouč letní posilu podrží.

Otázku z tiskové konference, zda není z Kozákovy střelecké (ne)bilance nervozní, razantně odpálil. "Nejsem. Výborně pracuje pro mužstvo, do šancí se dostává. Věřím, že se probudí a začne je proměňovat. Nemám důvod nad ním lámat hůl," reagoval.

Stejný náhled na svého parťáka mají i Kozákovy spoluhráči. "Libor je dobrý hráč, to je vidět, i když nedá gól. Vždycky to odmaká, pracuje, chodí do všech soubojů," prohlásil po zápase s Českými Budějovicemi Costa.

"Samozřejmě se ho snažíme povzbudit, ale není o jenom o něm. Trápí nás koncovka, a to dlouhodobě," dodává záložník Adam Hložek.

Podle zpráv ze sparťanského tábora to není pouze otázka zápasů, Kozákovi to tam nepadá ani na trénincích. Přitom rodák z Opavy nikdy neměl pověst extra paliče, pokud vezmeme jeho statistiky z profesionálního fotbalu, gól dá každých 181 minut. Což je výborná bilance, i vzhledem k tomu, že téměř 60 zápasů odkopal v italské Serii A.

Sparťané věří, že stačí gól a střelecký blok zmizí. A s nadějí se obracejí ke svému rivalovi z Plzně, která řešila něco podobného s Michaelem Krmenčíkem. Vytáhlý střelec také první tři zápasy vyšel naprázdno, o víkendu však Karvinou sťal dvěma brankami.