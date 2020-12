Že slávisté nehráli? Neregulérní, hřímal Klusáček. To řekne jen blázen, opáčil Tvrdík

Podle trenéra Luďka Klusáčka měli fotbalisté Bohemians 1905 v duelu 13. ligového kola na Slavii dvojnásobnou motivaci. "Klokany" nabudil fakt, že jejich vršovický rival ve středu nehrál utkání ve Zlíně kvůli chybně pozitivně vyhodnoceným testům na koronavirus.

Klusáček považuje za narušení regulérnosti soutěže, že slávisté šli do karantény při devíti nakažených hráčích, zatímco jiné týmy hrály, i když měly vyšší počet nemocných covidem-19. Předseda představenstva "Červenobílých" Jaroslav Tvrdík narčení odmítl.

"Měli jsme velkou motivaci, nejen sportovní tím, že je to derby. Ale i z pohledu zákulisí. Myslím, že to, co se dělo v týdnu, narušilo regulérnost ligy. Hodně nás to nažhavilo, bohužel se nám to nepodařilo přetavit ve sportovní výsledek na hřišti," uvedl při on-line tiskové konferenci po prohře 1:2 Klusáček.

Slávisté šli na začátku týdne do karantény a plánovaný zápas ve Zlíně byl odložen na neurčito. Podle klubu i pražské hygieny však byly testy devíti hráčů soukromou laboratoří v pondělí i úterý chybně vyhodnoceny jako pozitivní a kontrolní odběry ve čtvrtek měl celý tým negativní.

"Pro mě je to velké téma. Nechápu, jak je možné, že si někdo udělá jedny testy, druhé, pak jde na třetí. Já byl pozitivní, neměl jsem žádné příznaky a bylo mi řečeno, že nemůžu mít další testy. Stejně tak jsme měli hráče, kteří byli pozitivní a nemohli na další testy. A tady se postupuje úplně jinak. To je hrubé narušení regulérnost soutěže," mínil Klusáček.

"Slavia tak získala čtyři dny navíc na odpočinek. Dá se to nazvat tak, že využila situace nebo zneužila situace, někdo další může říct, že podvádí. Já nevím. To by měla zhodnotit LFA. Divím se, že to tak lehce prošlo," dodal bývalý slávistický hráč.

Pozastavil se také nad rozdílným přístupem hygienických stanic. Opava v týdnu v Liberci hrála, přestože jí kvůli koronaviru chybělo podle asistenta trenéra Radoslava Kováče 14 hráčů, při podobném počtu nakažených nastoupil i na začátku listopadu Liberec v Teplicích. Při covidových problémech hráli i Bohemians v Českých Budějovicích.

"Celý podzim nám chybělo šest, osm, deset hráčů a nikdo se nad tím nepozastavoval. Nutili nás hrát až v neregulérních podmínkách. V Budějovicích se odložil zápas kvůli dvěma (jejich) hráčům, nám do Budějovic chybělo asi 11 nebo 12 hráčů a museli jsme hrát. To samé teď postihlo Slavii. A když vidíte, v jakých podmínkách hrála Opava, Liberec a my, tak to není to pravé ořechové," poznamenal Klusáček.

Slávisté situaci z tohoto týdne za výhodu nepovažují. "Názor Bohemky nechci komentovat. Pro nás to bylo složité. V pondělí jsme se dozvěděli, že devět lidí je pozitivních. Až do čtvrtka jsme si mysleli, že jsme nakaženi. Pokud si někdo myslí, že to pro nás a naše rodiny bylo příjemné, tak určitě ne. Spousta z nás rušila svátky, báli jsme se, že jsme nakazili blízké. Byli jsme do toho takhle vrženi, nic s tím neuděláme. Nikomu bych to nepřál zažít," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Šéf Slavie Tvrdík narčení z narušení regulérnosti ligy odmítl. "Trenér Bohemians dnes napadl regulérnost ligy a zpochybnil integritu Slavie. Mohu se Bohemians zeptat, zda je pravda, že mají podobnou zkušenost? Také byli pozitivní, opakovali testy a příčinou se ukázala kontaminace laboratoře ze strany laboranta?" uvedl Tvrdík na twitteru.

"LFA byla ode mě o situaci velmi detailně informována včetně korespondence. Laboratoř, která první dva testy provedla, patří k největším v ČR a má pobočky ve všech městech. Budeme jen rádi, když se i LFA připojí k šetření orgánů hygieny. Nás to obrovsky poškodilo. Jestli kdokoliv vidí výhodu v tom, že týden netrénujete, chodíte po testech a stresujete se o své rodiny, je blázen," dodal Tvrdík.