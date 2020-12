Slavia udolala v derby Bohemians 2:1. Znovu se trefil Sima

Fotbalisté Slavie zvítězili ve 13. ligovém kole ve vršovickém derby nad Bohemians 1905 2:1.

"Je to za tři body, ale s výkonem spokojen rozhodně nejsem. Měli jsme hrát mnohem lépe v útočné fázi a dostali jsme zbytečný gól," řekl při on-line tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia mohla nastoupit po zrušení karantény, kvůli níž nehrála středeční utkání ve Zlíně. Podle klubu i pražské hygieny byly testy devíti hráčů soukromou laboratoří na začátku týdne chybně vyhodnoceny jako pozitivní a kontrolní odběry ve čtvrtek měl celý tým negativní.

"Červenobílí" začali podle očekávání aktivněji a brzy se ujali vedení. Stanciuovu střelu v páté minutě ještě Le Giang vyrazil, ale dvě minuty nato už inkasoval. Sima dostal dlouhý pas od Stanciua a technickou přízemní střelou na zadní tyč otevřel skóre. Devatenáctiletý Senegalec skóroval v pátém ligovém utkání po sobě.

"Bylo to podobné jako minule proti Liberci, kdy dal dva góly, ale jeho výkon v poli nebyl tak dobrý. Dnes se to opakovalo. Když ale bude mít dva body na zápas a nebude to herně ono, pořád je to lepší, než kdyby to bylo herně skvělé a body by neměl," poznamenal Trpišovský.

"Jako tradičně jsme měli špatný vstup do zápasu. Byli jsme hodně pasivní a Slavia nás velmi brzy ztrestala," litoval trenér Bohemians Luděk Klusáček, který hrával za Slavii.

Ke konci poločasu se hosté zvedli a měli dvě šance. Bývalý slávista Necid však ve 43. minutě zbytečně zasekával a už v nastavení úvodního dějství zasáhl proti hlavičce vlastního spoluhráče domácí gólman Kolář.

"Klokani" se i na startu druhé půle snažili hrát aktivně. V 51. minutě napřáhl z dálky Hronek a Kolář balon vyrazil na roh. V době, kdy hosté srovnali hru, inkasovali podruhé. Po Simově přihrávce se v 66. minutě dostal do úniku Provod a sám před Le Giangem nezaváhal.

Bohemians se ihned vrátili zpět do zápasu. Do Vondrova centru se v 68. minutě položil Hronek a zblízka hlavou nedal Kolářovi šanci. Slavia inkasovala teprve čtvrtý gól v ligové sezoně.

Domácím mohl vzápětí vrátit dvoubrankový náskok Stanciu, z hranice vápna ale těsně minul. V 71. minutě nastřelil hostující Köstl ve vápně ruku spoluhráče Vondry a sudí Franěk po přezkoumání situace u videa zrušil původně nařízenou penaltu.

Bohemians až do konce bojovali o remízu, ale větší šanci na vyrovnání už neměli. Venku prohráli v lize pošesté za sebou. "Ve druhém poločase jsme malinko zvýšili aktivitu. Brejky Slavie ale byly nebezpečné a podařilo se jim navýšit vedení. To se nakonec ukázalo jako rozhodující. Přestože jsme jednu branku vstřelili, k bodu to nestačilo," konstatoval Klusáček.

Slavia se naopak vítězně naladila na středeční šlágr a závěrečný zápas roku v Plzni, na kterou má nečekaně náskok už 12 bodů. "Začne zápas a je úplně jedno, o kolik je to bodů. Plzeň doma neprohrává, je tam silná. Navíc bude mít obrovskou motivaci ukázat, že kvalitu má, může snížit náskok," řekl Trpišovský.

Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:0)

Branky: 7. Sima, 66. Provod - 68. Hronek. Rozhodčí: Franěk - Horák, Podaný - Machálek (video). ŽK: Provod, Masopust, Trpišovský (trenér) - Dostál. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Oscar (64. Traoré), Stanciu (77. Lingr) - Sima, Provod, Olayinka - Kuchta (90. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Bederka - Dostál (84. Schumacher), Jindřišek (90. Květ), Hronek, Vondra - Pulkrab, Necid (76. Osmančík), Vaníček (83. Nečas). Trenér: Klusáček.