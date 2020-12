Plzeň dostala nevídaný výprask, na Slovácku prohrála 0:4. Trenér Guľa je v ohrožení

Mužstvo z Uherského Hradiště tak vyhrálo po dvou předchozích porážkách a Viktorii ve Fortuna:Lize porazilo potřetí za sebou.

"Musím pochválit celý tým a zvláště Milana Petrželu," ocenil trenér Slovácka Martin Svědík domácího veterána, který hrával dlouhá léta v Plzni. "Porazit Viktorku je krásné, ale já z toho mívám smíšené pocity," přiznal sedmatřicetiletý záložník Petržela.

Plzeň se po triumfu 7:0 nad Teplicemi vrátila k matným výkonům a prohrála třetí z posledních čtyř duelů. Západočeši se nedokázali dobře naladit na středeční šlágr s vedoucí mistrovskou Slavií. "Jsem obrovsky zklamán. Nehráli jsme dobře, nebyl to týmový výkon, chyběl důraz, lepší pohyb," upozornil kouč Viktorie Adrian Guľa.

Domácí trenér Svědík udělal oproti nepovedenému zápasu v Brně hned šest změn v sestavě a týmu to šlo k duhu. Nejprve pálil nebezpečně z úhlu Petržela, ale Hruška jeho střelu vytáhl na roh. V 11. minutě po zbytečné ztrátě míče Kayamby ve středu hřiště centroval Navrátil, Petrželovu střelu ještě plzeňský gólman vyrazil, ale na dorážku Kalabišky už nedokázal reagovat. "Kali to krásně doběhl a pěkně to dorazil," pochválil Petržela krajního obránce.

Viktoria se do ofenzivy dostávala velmi pozvolným tempem. Ve 21. minutě po rohu Čermáka stříleli Bucha i Kalvach, ale branku neohrozili, podobný osud měla i hlavička Brabce po další standardní situaci. Příliš hostům nepomohl ani příchod druhého útočníka Ondráška za Kayambu už ve 35. minutě.

Plzeň dohrála poločas bez šancí na vyrovnání. Nebezpečnější byly akce domácích, při nichž měl starosti i Hruška. Nejprve zasahoval po střele Kohúta, pak musel několikrát k zemi po ráně aktivního Petržely.

Druhou půli začala Plzeň ofenzivně, ale zase zapomněla na zadní vrátka. V 50. minutě po kombinaci na levé straně prodloužil Sadílek přihrávku před bránu na volného stopera Hofmanna, pro něhož nebyl problém uklidit míč do sítě.

Dvoubrankové vedení sice na chvíli ochromilo snahu Plzně, ale od 60. minuty se Viktoria zakousla do svého soupeře všemi silami. Odstartovala to střela Čermáka, kterou zblokoval Hofmann, a pokračovalo dalšími nájezdy na Nemravovu branku. "Byl tam trochu chaos v naší hře, ale brzy jsme se zformovali," popsal tuto pasáž domácí Lukáš Sadílek.

Defenziva Slovácka ale pracovala výtečně, ubránila nejen akce středem hřiště, ale i celou řadu centrovaných míčů. Navíc domácí udeřili ofenzívně v 80. minutě, kdy třetí gól přidal Sadílek a čtvrtý v samotném závěru střídající Kubala, který tak definitivně určil nečekaný výsledek zápasu.

Frustrovaný hostující obránce Limberský po čtvrtém gólu vztekle hodil míč po obránci Šimkovi, ale rozhodčí sedmatřicetiletého beka karetně nepotrestal.

Plzeň utrpěla nejtvrdší ligovou porážku od března 2019, kdy stejným výsledkem podlehla Spartě.

1. FC Slovácko - Viktoria Plzeň 4:0 (1:0)

Branky: 11. Kalabiška, 50. Hofmann, 80. Sadílek, 90. Kubala. Rozhodčí: Ginzel - Caletka, Kříž - Dorušák (video). ŽK: Kohút, Kalabiška, Kubala, Svědík (trenér) - Havel. ČK: 78. Havel. Bez diváků.

Slovácko: Nemrava - Šimko, Hofmann, Daníček, Kalabiška - Havlík, Sadílek - Petržela (79. Tomič), Kohút (71. Kubala), Navrátil (79. Srubek) - Jurečka (67. Kliment). Trenér: Svědík.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák (65. Káčer) - Kayamba (35. Ondrášek), Beauguel (65. Mihálik), Ba Loua (88. Alvir). Trenér: Guľa.