Za co karty? Ben Chaim vykřikoval, že si nás koupí jako trpaslíky na zahradu, zlobí se Liberečtí

před 1 hodinou

Liberecký stoper Ondřej Kúdela kroutil hlavou nad tím, za co dostal v 54. minutě ligovému duelu se Spartou druhou žlutou kartu a po vyloučení musel ze hřiště. Domácí fotbalista se dušoval, že rozhodčímu Miroslavu Zelinkovi nic neřekl a jen k němu přiběhl.

Liberec - Sudí Miroslav Zelinka v zápise uvedl, že Ondřeji Kúdelovi udělil druhé napomínání za to, že slovy a gesty projevoval nesouhlas s výrokem rozhodčího. Domácí obránce navíc podle Zelinky prohlásil: "co to pískáš, to faul nebyl".

"K první žluté nemám výhrady, to bez diskuze. Ale u té druhá ať se na mě nikdo nezlobí, ale dostat žlutou za tohle? Že běžím 20 metrů k rozhodčímu a dostanu ji na popud pomezního? To mi přijde divné," uvedl Kúdela.

"Zvlášť když jsem nic neřekl, nebyl jsem sprostý, žádnou urážku, nijak jsem mu nevyhrožoval. Mám čisté svědomí. Nestihl jsem nic říct, doběhl jsem tam a už jsem ji dostal. Sám jsem koukal," řekl třicetiletý obránce v rozhovoru s novináři po zápase, který Liberec navzdory dalšímu vyloučení Milana Kerbra a hře v devíti dotáhl k remíze 1:1.

Druhou žlutou kartu obdržel Kúdela poté, co spoluhráč Petr Ševčík zastavil faulem akci Sparty a rovněž byl napomínán. "Myslel jsem, že mu nemusí dát kartu, byli tam dva hráči. Doběhl jsem tam a koukám, jestli ta karta je na Ševu nebo na mně. Chtěl jsem říct, ať mu ji nedává, ale nestihl jsem to a už jsem ji měl," uvedl Kúdela.

Hned za tři minuty musel po druhé žluté kartě ze hřiště i Kerbr. První napomínání mu sudí udělil rovněž za protesty o tři minuty dříve. Podle Zelinky uvedl: "to si děláš srandu, za co jsi ho vyloučil".

"Vybavuji si, že v 76. minutě Ben Chaim na rozhodčího taky něco ukazoval. Když nastavil takový metr, musí mu dát kartu taky. Keba mu taky nic neřekl a z fleku jí měl hned. Možná na to mám blbý názor, zeptejte se rozhodčího. Ať sem přijde a řekne svůj názor," podotkl Kúdela.

Karty se nelíbily ani libereckému kouči Jindřichu Trpišovskému. "Bylo tu po dlouhé době vyprodáno na ligu a stane se z toho to, co se stalo. Bylo mi to strašně líto kvůli lidem. Byla by to super podívaná. Přišlo to z ničeho, ani první zákrok nebyl na žlutou. To by muselo dostat žlutou kartu 60 hráčů," mínil Trpišovský.

"Kúdela říkal, že jí dostal za to, že přiběhl k rozhodčímu. Ben Chaim fu..uje všechny, nadává nám, říká, že si naše hráče koupí jako trpaslíky na zahradu. A my hrajeme v devíti. Vím, že to rozhodčí mají taky složité. Pak jsou tam šlapáky, za to karty nejsou. Myslím, že to bylo necitlivé," doplnil liberecký trenér.

Kúdela děkoval spoluhráčům za to, jak zvládli dvojnásobné oslabení. V 63. minutě vyrovnal Radim Breite a poté byl navíc vyloučen i hostující Eldar Čivič. "Nemá cenu vše házet na rozhodčího, hlavně musíme poděkovat klukům za to, jak to odmakali. Kluci se vydali ze všech sil, s Kebou se jim budeme nějak revanšovat," uvedl.

"Zázrakem bych to vyrovnání nenazval, jsou větší zázraky, ale tohle se nepodaří každý den. Zvlášť když Sparta bude hodně silná, bude v lize dominovat, takže ten bod je cenný," dodal.