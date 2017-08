Teplice proměněnou penaltou vydřely proti Jablonci bod, remizovala i Boleslav

AKTUALIZOVÁNO před 28 minutami

Teplický Martin Fillo proměněnou penaltou v 85. minutě zařídil svému týmu remízu 1:1 proti Jablonci. Mladá Boleslav se ani ve třetím kole nedočkala výhry.

Teplice - Fotbalisté Teplic a Jablonce se ve 3. kole první ligy rozešli smírně po remíze 1:1. Hosty sice deset minut před koncem poslal do vedení Ondřej Mihálik, ale domácí ještě stihli odpovědět penaltou Martina Filla. Jablonec tak venku bodoval popáté za sebou, Teplice s ním body ztratily podeváté z posledních 11 soubojů.

Hráči Dukly doma porazili Zlín 1:0, získali premiérové body v sezoně a opustili poslední místo tabulky. Naopak "Ševci" venku i podruhé v novém ročníku prohráli 0:1. Zápas na Julisce rozhodl ve 24. minutě z přímého kopu Ondřej Kušnír.

To Mladá Boleslav se ani ve třetím kole nedočkala výhry. Přestože v Karviné po gólu Lukáše Magery ještě do závěru vedli, vítězství jim čtyři minuty před koncem sebral Jan Moravec. Středočeši získali první bod v sezoně, přesto v lize už pět zápasů čekají na tříbodový zápis. Karviná s Mladou Boleslaví od loňského postupu ani do třetice neprohrála.

3. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 85. Fillo z pen. - 80. Mihálik. Rozhodčí: Příhoda - Mokrusch, Vlasjuk. ŽK: Hübschman (Jablonec). Diváci: 4315.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič (83. Červenka) - Fillo, Rezek (60. Trubač), Vošahlík (78. Suchan) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Jablonec: Hrubý - Masopust, Pernica, Hübschman, Hanousek - Kubista - Tecl, Trávník (90.+2 Kouřil), Považanec (77. Mehanovič), Zelený - Doležal (71. Mihálik). Trenér: Klucký.

Dukla Praha - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 24. Kušnír. Rozhodčí: Ginzel - Moláček, Flimmel. ŽK: Schranz - Diop. Diváci: 2359.

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Miloševič (74. Djuranovič), Tetour - Koval (64. Koreš), Holenda, Schranz (77. Preisler). Trenér: Hynek.

Zlín: Dostál - Matejov, Hnaníček, Gajič, Bartošák (82. Fantiš) - Ekpai, Jiráček, Traoré, Holzer (60. Džafič) - Železník (64. Bartolomeu), Diop. Trenér: Páník.

MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:0)

Branky: 86. Moravec - 59. Magera. Rozhodčí: Královec - Dobrovolný, Antoníček. ŽK: Šisler - Takács, Čmovš, Matějovský. Diváci: 4025.

Karviná: Berkovec - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka (78. Ramirez), Šisler - Štepanovský (70. Čolič), Panák, Kalabiška - Wágner (90. Lischka). Trenér: Weber.

Mladá Boleslav: Vejmola - Pauschek, Čmovš, Stronati, Fabián - Takács, J. Rada (56. Komličenko) - Klobása (73. Jánoš), Matějovský, Přikryl - Magera (83. Babalj). Trenér: Uhrin ml.