Nevím, co se s námi stalo. Tohle je neomluvitelné, hodnotí Frýdek remízu s oslabeným Libercem

před 1 hodinou

Dal gól, ale spokojený být nemohl. Sparťanský záložník Martin Frýdek byl po remíze s Libercem hodně smutný. Soupeř totiž proti Letenským vyrovnal ligový zápas i v devíti hráčích.

Liberec - Za neomluvitelné označil kolaps Sparty proti oslabenému Liberci autor jejího gólu Martin Frýdek. Ačkoli Letenští hráli přes půl hodiny proti soupeři bez dvou vyloučených, inkasovali vyrovnávací gól, nedokázali přesilovou hru vůbec využít a jen remizovali 1:1.

"Omluvitelné to určitě není, vždyť se na to koukněte. Zklamaní jsme všichni. Tady jsme měli vyhrát," prohlásil Frýdek po utkání. "Nevím, co se s námi stalo. Drželi jsme balon, ale nemohli se tam dostat. Nevím, jak je to možné. Nevytvořili jsme si ani žádnou vyloženou šanci, opravdu nevím…," nechápal.

Nakonec dával vinu tomu, že byl se spoluhráči málo trpělivý. Sám tam pokazil několik centrů. "Možná to bylo tím, že jsme byli moc hektičtí," přemýšlel.

Přitom Sparta měla duel dobře rozehraný a vedla právě po Frýdkově gólu. "Eldar Čivič mi tam dal nádherný balon do vápna, ten gól jde hodně za ním. Má na gólu tu největší zásluhu," ocenil přihrávku spoluhráče. "Pak mi tam dal další výborný balon. Já ho chtěl hrát hlavou na zadní tyč, ale netrefil jsem branku. To musí být gól, to je moje chyba," připustil.

V úvodu druhé půle pak dostal Liberec dvě rychlé červené karty a šel do devíti. Jenže přesto dokázal srovnat a Spartu o výraznou početní výhodu připravilo vyloučení právě Čiviče.

"Abych řekl pravdu, tak tři červené jsem ještě nezažil. Bylo to poprvé a docela mě to překvapilo," připustil Frýdek. "Dalo se očekávat, že Liberec bude hrát bojovně. Věděli jsme to. Liberec hrál dobře, ale pokazili jsme si to my sami," řekl.

Sparta tak v úvodních třech kolech poztrácela už čtyři body a má ztrátu na vedoucí Plzeň. "Máme před sebou ještě pořád 27 kol, ale určitě to příjemné není. Všechny tři zápasy jsme chtěli vyhrát, ale nepovedlo se to. Máme ztrátu, takže to komplikace je," dodal Frýdek.