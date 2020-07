V Křetínského kabele žádné důkazy nebyly, tvrdí Golda. "Zdrceného" Peltu nepochopil

Byla to velká aféra. Majitel Sparty Praha, brněnský podnikatel Daniel Křetínský údajně odhalil vedení fotbalové asociace nekalosti, které se v nejvyšší soutěži dějí. Mířil tím na Viktorii Plzeň. Případ vstoupil do mediálního prostoru jako tzv. Křetínského kabela. "Žádné důkazy však neobsahovala," říká bývalý předseda disciplinární komise Jiří Golda, jemuž ani nebylo dovoleno případ prošetřit.

Obsahovala proslulá Křetínského kabela opravdu závažná zjištění o korupci v českém fotbale?

Pan doktor Křetínský žádné dokumenty, nahrávky či dokonce důkazy o tom, co se děje v českém fotbale, nepřinesl. Přednesl jen závažná obvinění, o nichž jsme dlouho spolu diskutovali. Týkala se konkrétních funkcionářů, rozhodčích i klubů, popsal systém, jak nekalé věci fungují, ale opakuju, žádné důkazy nepředložil.

Jak jste na tento jeho krok reagoval?

Shodli jsme se, že jde o závažná obvinění. Ale jenom ta nestačí, princip presumpce neviny platí při každém vyšetřování. Proto jsem po něm požadoval, aby předložil nějaké důkazy či další poznatky. To však neučinil, nebylo se čeho chytit.

Požadoval jste důkazy, mezi něž patří i osobní svědectví. Rozhodčí Tomáš Adámek a Pavel Býma přiznali, že přijali úplatek 200 tisíc korun, aby ovlivnili zápasy ve prospěch Plzně. Dokonce své výpovědi potvrdili notářským zápisem. Ani to vás nepřesvědčilo?

Jejich postup jsem shledal nedůvěryhodným. Něco řeknou před notářem, ale spolupracovat odmítli. Nemohl jsem je ani vyslechnout, aby něco například upřesnili nebo dovysvětlili, protože se okamžitě vzdali členství v asociaci a z pozice spolku už žádné možnosti, jak je přimět k výpovědi a spolupráci, nebyly. Proto jsme se po této cestě už dál nevydali, museli jsme postupovat v souladu s disciplinárním řádem. Každý člověk má právo na obhajobu. Poslat nějaké obvinění s přáním, aby byl někdo potrestán, opět bez důkazů, udání podepíšete sice před notářem, a hned ode všeho utečete? To skutečně nešlo.

Nebylo pro vás ale už podnětné, že majitel nejúspěšnějšího českého klubu byl ochoten o nečistotách mluvit? Vy jste naopak Křetínského varoval, že bez důkazů se vystavuje možnosti stíhání za znevážení dobrého jména fotbalu.

Okolo celé akce se rozpoutal obrovský humbuk, který fotbal dost poškozoval. Chtěl jsem, aby se všechna obvinění doložila, ale jako možná se ukazovala i druhá varianta, že jenom šlo o rozpoutání vášní a touhy někoho potrestat, respektive poškodit. Kauza mohla i možná měla vtáhnout fotbalové orgány do nějaké hry. Mně především vadilo, jakým způsobem bylo vše prezentováno. Pozvaní novináři, televizní štáby, byla to velká aféra. Pan Křetínský sice nakonec přišel osobně na disciplinární komisi, ale důkazy nepředložil. Chtěli jsme se obviněními zabývat, ale bez nich to nešlo. Proto jsem je od něj požadoval i s hrozbou, že bez nich bude naopak sám čelit obvinění z poškození dobrého jména fotbalu.

Předseda Miroslav Pelta však prohlásil, že je ze všeho zdrcen. Vy jste naopak tak silný výraz odmítl. Křetínského výpověď, byť bez důkazů, jste za tak závažnou nepovažoval?

Bral jsem celou záležitost jako profesionál. Doktor Křetínský přišel s nějakými tvrzeními, mým úkolem jako předsedy disciplinární komise bylo prověřit je. Vyšetřit je, zjistit důkazy. Potvrzuji, že šlo o závažná obvinění, ale já se oprostil od emocí. Soudce, když soudí vraždu, také nebude prohlašovat, že je zdrcen. Musí postupovat přesně podle práva a norem. A rozhodnout o vině a trestu.

Doznáváte, že padala od něj i jména. Z informací z deníku Sport údajně sportovního ředitele Viktorie Plzeň Adolfa Šádka. Pozval jste si ho na komisi a vyslechl, či dokonce obvinil?

Nebudu hovořit o konkrétních jménech. Nedostali jsme se k tomu, abychom mohli s konkrétními osobami zahájit disciplinární řízení. Nakonec nám to vedení asociace ani neumožnilo. Postup byl stanoven takový, že nejprve všechno prošetří policie a až pak na základě jejích výsledků začne konat disciplinární komise. To jsme nemohli připustit.

Proč? Je přece ku prospěchu, když i státní orgány pomohou spletité vztahy rozplést a potrestat ty, co se nechovají řádně.

Proti tomu nic nemám. Ale zároveň jsme mohli konat i my. Disciplinární řád se však překotně, někdo může dokonce v tom vidět i úmysl, začal měnit. Změna spočívala v tom, že naše komise nemá pokračovat, ale všechno převezme jen policie. To bylo pro mne naprosto nepřípustné! Spolek má právo, já tvrdím dokonce povinnost, řešit nečistoty po své linii, všude se to tak děje. Kdybych čekal na výsledky trestního řízení v pravomocné podobě, nic by se nemuselo dít pět šest let. A trestejte pak někoho, kdo už ani ve fotbale nepůsobí, v klubech jsou jiní hráči, funkcionáři. To nemá žádnou hodnotu. Proto spolek šetří také, k účinku se dostane rychleji.

Může se rovněž stát, že prohřešky nebudou státními orgány vyhodnoceny jako trestný čin, ale přesto budou odporovat spolkovým předpisům a viníka můžete potrestat. Nikoli odnětím svobody, ale například peněžitou pokutou, vyřazením z listiny rozhodčích pro ztráty důvěry, zastavením činnosti hráči či funkcionáři i dokonce vyloučením ze spolku. Vlastními mechanismy se může očistit mnohem rychleji. Jelikož jsem oporu ve vedení FAČR necítil a nebylo mi to umožněno, rozhodl jsem se ve funkci skončit.

Předal jste své poznatky o této kauze vašemu nástupci Richardu Bačkovi?

Ne, můj odchod byl docela kvapný. Pana Bačka jsem nikdy nepotkal.

Jakmile jste z funkce odešel, mohla nová disciplinární komise případ přece jenom přešetřit. Nemáte dojem, že kroky vedení byly namířeny přímo proti vaší osobě, neboť jste byl spjatý s předchozím předsedou Ivanem Haškem, a ten se dostal do značné nemilosti?

To nemohu vyloučit, je to možné. Je mi jasné, že nejvyšší muž se chce obklopit lidmi, kterým věří, tak to funguje ve fotbale i ve firmách. Ivan odešel, já ještě nějakou dobu vydržel, nový předseda měl asi o svých spolupracovnících jiné představy.