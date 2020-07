Frýdkův úlet. Šlápl na Malinského, místo červené viděl od Královce jen žlutou kartu

Hloupý zákrok obránce Martina Frýdka málem srazil šance Sparty na vytouženou trofej. Letenský bek v 31. minutě finálového zápasu MOL Cupu šlápl na libereckého Malinského, místo žluté karty ovšem viděl od rozhodčího Pavla Královce pouze kartu žlutou. Chybně, Frýdek měl být vyloučen.

Jako kdyby se Frýdek inspiroval u Jana Kopice, který stejným způsobem v nedělním ligovém zápase šlápl na hrudník Frýdkova kolegy Vindheima. Za totožný zákrok šel plzeňský záložník ven.

Také Frýdkovi muselo ve finále MOL Cupu zatrnout. Rozhodčí Pavel Královec odběhl k videu, aby celou situaci prozkoumal. Za mě žlutá, hlásil po cestě k monitoru.

Po shlédnutí záznamu se vydal směrem k Frýdkovi s rukou směřující ke kapse. Vzhledem k zásahu VAR všichni očekávali, že sparťanský bek zamíří pod sprchy. Jenže Královec mu udělil pouze kartu žlutou, byť bezprostředně po zákroku Frýdka nepotrestal.

"Mám informace ze všech stran, že to měla být červená…" prohlásil v rozhovoru pro Českou televizi liberecký trenér Pavel Hoftych. "Takže v globálu to ten zápas ovlivnilo."

Bývalý mezinárodní sudí Ivan Grégr s libereckým koučem souhlasí. "Šlo o naprosto jasné vyloučení. Kdo někdo hrál fotbal, je mu jasné, že Frýdek měl možnost položit nohu jinam. Byl to úmysl, takže bez diskuze červená," diví se.

Ještě by pochopil, kdyby Královec hned na hřišti sáhl ke žlutému napomenutí. "Nemusel postřehnout intenzitu šlápnutí. Ale že to viděl na videu, navíc mu udělení červené karty doporučili oba kolegové u videa… Pro mě je to nepochopitelné," kroutil hlavou Grégr.