Křetínský by se měl od Sparty odstřihnout, míní Pelta. Řeší se jeho návrat na Letnou

Šlo by o návrat, který by otřásl fotbalovým prostředím. Miroslav Pelta by se v případě osvobozujícího rozsudku v kauze sportovních dotací mohl vrátit na Letnou. Po patnácti letech.

Miroslav Pelta v dohledné době stane před soudem. Pražské vrchní státní zastupitelství už v kauze rozdělování sportovních dotací podalo obžalobu, která kromě bývalého předsedy fotbalové asociace míří i na šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu a také na obě zmíněné instituce.

Pokud soud současného majitele Jablonce zprostí obžaloby, výrazně by se přiblížil Peltův návrat na Letnou. Což pětapadesátiletý funkcionář nepřímo potvrdil v pořadu Jeden na jednoho reportéra Davida Sobíška.

"Přestože jsem majitelem klubu v Jablonci, přijal bych jedinou výzvu: chtěl bych se vrátit do vedení Sparty. Dovedu si představit, že bych pracoval na tom, abychom Spartu vrátili zpátky na vrchol," prohlásil Pelta v rozhovoru O2 TV Sport s tím, že sice žádnou nabídku momentálně nemá, ale s majitelem Sparty Danielem Křetínským se na toto téma několikrát bavili.

Podle informací Aktuálně.cz má šéf Sparty skutečně zájem na tom, aby se rodák z Varnsdorfu vrátil. Vidí v něm totiž jedinou osobnost, která by dokázala letenskému týmu vrátit dřívější orientaci a sílu na fotbalovém trhu i v jeho zákulisí.

Pokud by se tak skutečně stalo, Pelta si bude žádat plné kompetence. Tedy to, aby Křetínský do sportovního úseku zasahoval co nejméně.

"Pan doktor Křetínský je člověk na svém místě, byznysmen, kterého bychom si měli všichni vážit. Jediné, co bych mu vyčetl, je to, že chce řídit klub sám prostřednictvím lidí, kteří v životě nehráli fotbal. Je zachránce Sparty z hlediska ekonomiky, ale měl by dát někomu mandát, aby fotbal pro něj byl radostí, a ne noční můrou," dodal Pelta.

Bývalý předseda FAČR se v pořadu kromě Sparty rozpovídal mimo jiné o pandemii koronaviru a jejích dopadech na český fotbal, o dotační kauze, o měsíci stráveném ve vazbě nebo o Ivanu Horníkovi. První díl pořadu odvysílá O2 TV Fotbal v pátek od 20.30, druhý díl pak v sobotu od 13.30. Celý rozhovor pak poběží v neděli od 13.30.