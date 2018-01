Usměrnit Stramaccioniho, to je úkol sportovního ředitele Ščasného. Bude řešit posily, ale i sestavu

před 9 hodinami

Spontánní a divoká italská éra ve Spartě končí, kouč Andrea Stramaccioni nad sebe dostává kuratelu: na post sportovního ředitele nastoupil Zdeněk Ščasný. "Na starost budu mít primárně první tým. Chci s trenérem konzultovat tréninky, sestavu nebo taktiku," říká bývalý kouč letenského týmu.

Praha - Když Zdeněk Ščasný musel v září 2016 po prohraném derby se Slavií neslavně opustit pozici trenéra Sparty, sám určitě netušil, že za rok a čtvrt bude zpět. Nyní se vrací jako sportovní ředitel s atypickou gescí: bude mít na starosti výhradně první tým.

Stává se tak přímým nadřízeným Andrey Stramaccioniho: to on bude primárně vybírat posily, to on bude s koučem diskutovat sestavu, přípravu nebo taktiku.

"Určitě to neberu jako oslabení jeho pozice. Nic mu nařizovat nebudu, ale všechno s ním chci konzultovat. Mojí ambicí je to, abych zkušenosti, které jsem nasbíral, uplatnil ve Spartě," říká šedesátiletý Ščasný.

Spolu s novým členem sparťanského vedení Tomášem Rosickým se mají postarat o to, aby se neopakoval divoký podzim. Aby už nedošlo k tomu, že v pauze přijde jedenáct nových a drahých hráčů, aby nakonec v sestavě nastupovali dva nebo tři.

První vlna odchodů je také ryze internacionální: ve Spartě končí Marc Janko, Georges Mandjeck a Jonathan Biabiany.

"Pokud se dá volná ruka trenérovi, je to špatně. Představa, že se v pár letech vymění tři kouči a každý si přivede osm hráčů, je zcestná. Nechceme se plést, dělat přehmaty. Budou přicházet posily - buď ty, které nám okamžitě pomůžou, nebo perspektivní mladí kluci," zdůrazňuje Ščasný.

Příliš zahraničních hráčů a podcenění českého prostředí byl také hlavní důvod neúspěšného podzimu, který Sparta zakončila na pátém místě, na okraji osmnáctibodové prospati od vedoucí Plzně. A Stramaccioni dokázal své přešlapy v podzimní analýze definovat.

"Četl jsem jeho hodnocení velice podrobně, nedalo se mu nic vytknout. Příčinou špatného podzimu ale nejsou pouze ti, kteří odcházejí - může za to celé mužstvo v čele s realizačním týmem," říká Ščasný, podle nějž byla největším problémem nevyrovnanost výkonů. "Tým má svoje slabiny, není tajemstvím, že je to ve středu zálohy, kde je potřeba ho doplnit, zvlášť po odchodu Tomáše Rosického."

V hledáčku je Stanciu, Lafata zůstane

Posílení na postu neustále skloňované desítky je na spadnutí, zajímavým jménem, které uniklo do médií, je záložník Anderlechtu Nicolae Stanciu. Čtyřiadvacetiletý šikula se ještě v dresu Steauy Bukurešť postaral o vyřazení Sparty v předkole Ligy mistrů v létě 2016.

"Byl bych velice rád, kdyby se právě on stal první posilou. Zaměřili jsme se na něj, znám ho velmi dobře. Je to typ fotbalisty, kterého přesně potřebujeme. Dobrý střelec, má výbornou kopací techniku, pracovitý, charakterově slušný. Navíc umí zahrát na dvou postech - na desítce i osmičce," vysvětloval Ščasný.

Díru ve středu zálohy naopak nezaplní Bořek Dočkal, se kterým měl Ščasný za dob svého působení ve Spartě nadstandardní vztahy.

"Nedokážu si představit, za jakých podmínek by se mohl vrátit vzhledem k tomu, za kolik do Číny odešel. Navíc z dlouhodobého hlediska a filozofie Sparty se díváme trochu jiným směrem," prohlásil.

Sparta naopak podle Ščasného nadále počítá i s útočníkem Davidem Lafatou, který pod Stramaccionim nedostával tolik příležitostí.