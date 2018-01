Hvězdné posily nepřesvědčily na hřišti, ale pomohly naplnit hlediště nejvíce za posledních 17 let

před 9 hodinami

Pokud si česká fotbalová liga dokáže na jaře udržet stejnou návštěvnost jako na podzim, navštíví ji v této sezoně v průměru na zápas nejvíc fanoušků od roku 2000.

Praha - Mělo jít o jednu z nejnapínavějších a nejatraktivnějších sezon za poslední dobu. České kluby v létě v honbě za možným přímým postupem do Ligy mistrů mohutně posilovaly. Liga přilákala věhlasné hráče jako Dannyho, Altintopa či Ben Chaima. Zahraniční jména sice většinou nepředváděla očekávané výkony, ale pomohla naplnit ochozy.

Zahraniční posily i fanoušci Baníku

"Příčin vyšší návštěvnosti je hned několik," říká ředitel komunikace Ligové fotbalové asociaci (LFA) Daniel Hajný. "Určitě to je příchod zvučných zahraničních posil do kádrů pražských S, návrat tradičních klubů FC Baník Ostrava a SK Sigma Olomouc do nejvyšší soutěže a celkově větší atraktivita soutěže," vyjmenovává.

Oproti celé minulé sezoně navštívilo každé ligové utkání na podzim v průměru o 601 diváků víc. Na ligový zápas přišlo v průměru 5488 diváků. Dlouhodobě se v uplynulých sezonách toto číslo pohybovalo kolem hranice 5000 diváků na utkání. Nejvíc diváků chodilo na fotbal v sezoně 1996/1997, tehdy na každé střetnutí přišlo v průměru 7155 diváků. Naopak nejméně táhla liga v sezoně 2004/2005 (3853 fanoušků).

Nejvíc fanoušků chodilo na podzim na Slavii. Její domácí zápasy navštívilo přes 98 tisíc diváků, průměrně 12 291 na zápas, hned za ní je Sparta s průměrnou návštěvou na domácí zápas 10 672, třetí Plzeň se pyšní 9940 diváky.

Na podzim domácí utkání Slavie navštívilo o více než 600 diváků na zápas více než v mistrovské sezóně, podobně je na tom oproti loňsku Sparta. Naopak podzimní jízdu Plzně na domácím stadionu sledovalo o 100 diváků na utkání méně.

Nejvíc se chodí na Spartu, táhne také Baník

Zajímavá je také statistika návštěvnosti venkovních utkání, která ukazuje, kolik lidí chodí na daný tým, když vyjede ven. Tato bilance naznačuje atraktivitu týmu pro fanoušky. Nejvíc se tradičně chodí na Spartu, jejíž venkovní zápasy navštěvovalo průměrně 8744 diváků, o více než tisíc na zápas více než loni. Druhá je Slavia s číslem lehce nad sedmi tisíci. Další pořadí je překvapivé.

Třetí je Baník (6692), čtvrtá Bohemka (6164) a až pátá vedoucí Plzeň (6 110). Nejméně se chodí na Jihlavu, Liberec a Slovácko. Statistika je ovšem částečně zkreslená, protože je odehrána pouze polovina soutěže a je rozdíl, zda tým hrál v Jihlavě či v Edenu.

Přítomnost Baníku a Olomouce v lize výrazně přispěla k vyšším podzimním návštěvám. Oproti loňsku v lize chybí Příbram, na kterou chodilo venku nejméně diváků a i její domácí zápasy patřily k nejméně navštěvovaným v lize. Baník je oproti tomu jak doma, tak venku v čele.

"Ligová fotbalová asociace je za nárůst divácké návštěvnosti ráda a budeme dále pracovat na tom, aby tento trend pokračoval," slibuje Hajný. Aby byla aktuální sezona nejnavštěvovanější od roku 2000, musí si liga udržet podobnou návštěvnost i na jaře.

Cílem je zvyšovat návštěvnost každý rok

"Pro jarní část chystá Ligová fotbalová asociace tradiční Víkend otců, kdy bude jedno ligové kolo věnováno rodinám s dětmi, které se dočkají různých zvýhodnění a zábavných programů, ale třeba také anketu k 25 letům, které česká nejvyšší soutěž v tomto ročníku slaví," prozrazuje ředitel komunikace LFA, čím chce liga fanoušky na stadionech udržet.

Cílem Ligové fotbalové asociace je zvyšovat návštěvnost každý rok o 5-10 %. V uplynulých deseti letech se jí to příliš nedařilo. Průměrný počet diváků na stadionech kolísal mezi 4500 a 5000.

"Tuto veličinu ovlivňuje několik aspektů, jako je sportovní výkonnost jednotlivých klubů, infrastruktura a komfort na stadionech či vztah klubů s fanoušky," říká Hajný.

Prostor pro zlepšení vidí především právě ve vztahu jednotlivých klubů s jejich diváky. "V péči o fanouška je nutné neustále pokračovat. Jak už v rámci fotbalových stadionů, kde je třeba dále zvyšovat komfort pro návštěvníky, tak už v rámci budování vztahu mezi fanoušky a jejich klubem," doplňuje Hajný.