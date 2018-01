Sparťané začali zimní přípravu. V jejím dresu se už neobjeví Janko, Biabiany a Mandjeck

před 2 hodinami

Ve fotbalové Spartě po pouhém půlroce končí útočník Marc Janko a záložníci Jonathan Biabiany s Georgesem Mandjeckem. Letenský klub o tom informoval na dnešním zahájení zimní přípravy, do které už ani jeden z trojice zahraniční hráčů nenastoupil a jejich budoucnost se řeší.

Praha - Na Letné chyběli také nemocný Josef Šural a lehce zraněný Ondřej Zahustel. Do přípravy se zapojili Zinedin Mustedanagič s Jiřím Kulhánkem, kteří se vrátili z hostování v Dukle a Liberci.

S áčkem budou trénovat i dva útočníci z juniorky, osmnáctiletý Václav Drchal a devatenáctiletý Youssouf Dao, který do Sparty přišel předloni v září z Pobřeží slonoviny.

Janko, Biabiany a Mandjeck přišli na Letnou v létě v rámci rozsáhlých změn v týmu, které udělal italský trenér Andrea Stramaccioni. Ani jeden se však neprosadil a vzhledem k tomu, že Pražané budou po vyřazení z evropských pohárů i českého poháru hrát na jaře jen českou ligu, stali se oběťmi nutného zužování kádru.

"Důvodem tohoto rozhodnutí je nutná redukce kádru s ohledem na účast pouze v jediné soutěži v jarní části sezony. Klub zohlednil také ekonomickou náročnost smluv zmíněné trojice," stojí v oficiálním prohlášení Sparty.

Čtyřiatřicetiletý Rakušan Janko dorazil do Sparty z Basileje a v české nejvyšší soutěži odehrál jen pět utkání a dal jedinou branku. Devětadvacetiletý Francouz Biabiany na Letnou přišel na hostování z Interu Milán a připsal si 14 startů. Devětadvacetiletý Mandjeck z Kamerunu zasáhl do 10 utkání a podle francouzských médií by mohl odejít na hostování do Met, odkud do Prahy v létě přestoupil.

