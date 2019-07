Plzeň po konci legend nezvadne, míní Uhrin. A Stanciův plat? Strašné peníze

před 2 hodinami

Vedl Slavii i Plzeň. Má bohaté zkušenosti ze zahraničí, především z Kypru, Gruzie a Rumunska, odkud do Slavie před lety přivedl Michaela Ngadeua, o jehož přestupu se teď hodně mluví. Trenér Dušan Uhrin mladší s velkým zájmem sleduje letní dění v české nejvyšší soutěži a těší se na její start. O Slavii, Plzni a Spartě hovořil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak hodnotíte přestavbu plzeňského týmu?

Abych řekl pravdu, tak jsem na to sám zvědavý. Změn bylo opravdu hodně a záložní řada se hodně změnila. Pan Vrba říká, že neví s kým bude hrát v útoku. Bude hodně záležet na tom, jakou formu bude mít Krmenčík. Před zraněním ji měl velikou. Obrana, která poslední rok tolik nefungovala, fungovat bude. Plzeň bude vždycky silná. Bude záležet na tom, kdo se na ni a Slavii bude tlačit. Jestli to bude Sparta, Jablonec nebo třeba Boleslav, která hodně posílila. Začátek bude hodně ligy zajímavý.

Dokážete si představit, že Plzeň nezvládne přestavbu, odpadne ze špičky a skončí třeba pátá nebo šestá?

Nedokážu si to představit, nevím, co by se tam dělo. Slavia, Plzeň a asi i Sparta budou hrát prim v lize. Ostatní týmy nejsou tak silné. Ani nemůžou být, protože hráči jsou posbíraní z klubů, které by třeba chtěly o něco hrát. Slavia v podstatě skoupí každého hráče, který něco umí. Vidíte, co teď předvedli s Jabloncem. Na ten jsem nejvíc zvědavý, došlo tam k hodně změnám.

Skončila jména jako Bakoš, Kolář, Petržela. Jak moc to Plzeň změní?

Zaráží mě jedině přestup Petržely. Myslím si, že by byl ještě platný. Pořád je stejně rychlý, nepoznáte na něm, jestli je mu hodně let nebo málo. Nejsem si jistý, jestli ho Plzeň měla pouštět. Ještě by jim pomohl, pro Slovácko je to dobrá posila. Bakoš s Kolářem nehráli, to je něco jiného. Samozřejmě, Plzeň chtěla udělat přestavbu. Hráči, kteří něco dokázali předtím už mizí.

Kabinu Plzně jste zažil. Šly o ní až bájné historky. Opravdu byla s těmito hráči tak specifická?

Byla hodně specifická, měla některé své problémy, o kterých se mluví. Ale hráči se dokázali stmelit, táhnout za jeden provaz a na hřišti i na tréninku vždycky odvedli maximum. Byli to silní hráči se silným charakterem. Teď tam zůstal jen Limberský.

Končí s těmito jmény i tento neobvyklý duch kabiny?

Záleží, kdo to bude režírovat. Za mě to byli Horváth, Limberský, Petržela, Bakoš, Rajtoral i Kolář. Tito hráči řídili kabinu. Nevím, jak to tam bude teď. Adolf Šádek (generální manažer Plzně) si dokáže srovnat pořádek i v kabině a všude. Dokáže hráčům vyhovět a je obrovský pracant. Fotbal dělá 24 hodin denně. Nic nepodcení a nedělá chyby.

Kdo povede kabinu teď?

Je tam Hubník. Ten společně s Kozáčikem, Hruškou i Krmenčíkem, který má obrovské sebevědomí. Podle mě je to nejlepší útočník v české lize. Mohli by to nakopnout. Mění se záloha, uvidíme, jestli záložníci budou tak silní jako ti předtím.

Peníze za Stancia jsou strašné

Vyplatí se Slavii investice do Stancia?

Na peníze se tak nedívám, ale na naši ligu jsou to velké částky, co tam hráči berou. Bude to muset dokazovat. Jestliže bude hrát dobře, tak ho tam budou nosit na rukou. Pokud bude hrát špatně, tak to nechci vidět. Je tam specifické prostředí z hlediska divácké náročnosti, a teď vyhráli, co mohli. Uvidíme, koho nahradí v sestavě.

Líbil se vám ve Spartě?

Nebylo to od něj špatné, ale měl kapitánskou pásku a myslím si, že to lídr není. Charakterově ho ale neznám. Pokud mužstvo pošlape, tak se chytí. Má geniální věci na hřišti, je to chytrý hráč. Stanciu jim pomůže, nicméně nevím, co to udělá s ostatníma. Přetlak je tam obrovský, musí se znovu vytvořit tým a mezi hráči byla chemie.

Pravděpodobně dostal i velmi vysokou smlouvu …

Na českou ligu jsou to strašné peníze. (Před odchodem do Al Ahlí mu Sparta platila 2,5 milion korun měsíčně, v Edenu by měl brát ještě více, pozn. red.) Asi je to moc. Na druhou stranu cizinci, kteří byli ve Slavii předtím, měli podobné peníze. A když Slavia postoupí do Ligy mistrů, tak se jim to všechno vrátí. Ale peníze nejsou úplně otázka pro mě.

Zároveň odchází Deli a možná i Ngadeu. Nebude tohle důležitější?

Je škoda, že Deli odešel. Mohl zůstat, nicméně se rozhodl on sám. Doufám, že to Slavii neoslabí. Ngadeu a Deli v obranné fázi byli společně se Součkem 75 % Slavie. Kdyby odešli oba, Slavii to oslabí. Byli sehraní, měli nejlepší věk a hráli pohromadě dlouhou dobu. To je strašně důležité ve hře, aby všechno fungovalo. Dal jsem je jako stopery vedle sebe a zezačátku to nešlo. Bylo to čerstvé, Ngadeu tu byl čtrnáct dní. Deli byl už tehdy nejlepší stoper ligy, hrál s Bílkem a držel nám celou obranu.

Jak se vám vůbec sleduje, že řada z hráčů, které jste jako trenér do Slavie přivedl, teď tvoří stále důležitou kostru týmu?

Je dobré, že jsme se nespletli a sestavili jsme dobré mužstvo. Tým se stmelil a měl nějakou tvář. Deliho jsme z defenzivního záložníka dali na stopera, koupili jsme Ngadea. Měli jsme problém s krajními obránci. Koupili jsme Bořila a chtěli jsme Coufala, ale ten pro nás byl drahý. Získali jsme Hušbauera, udělali jsme Baráka a Pavlenku. Chybou byl van Kessel, ale spletli jsme se u jednoho hráče.

Uvidíme, jak si to teď trenér Trpišovský bude chtít obměnit. Samozřejmě bere nejlepší hráče z ligy. My jsme na to tehdy neměli. Měli jsme limity na obránce, na útočníka, na brankáře. Tehdy jsme měli tým asi osmi lidí, se kterým jsme každých 14 debatovali nad posilami. Tito lidi sestavili tento tým.

Sparta málo posílila

Ještě zmiňme Spartu. Jak se díváte na její léto?

Podle mě měli udělat víc posil. Trávníka určitě koupili dobře. Je otázkou, jestli se chytí Kaya, jak se o něm píše. V Turecku moc nehrál, Frýdek se zranil. Defenzivní záložník jim chybí.

Kdybych srovnal Spartu a Slavii, tak sešívaní jsou o rok, o dva dopředu. Sparta měla získat víc posil. Opomenuli defenzivního záložníka, nevím jak budou řešit kraje obrany, stopera neřešili. Obrana nehrála dobře. Nevím, co tam trenér Jílek vymyslí. Třeba to bude překvapení. Všechno je o sestavení mužstva, až pak je na řadě trefit sestavu a trénovat.

Vydala se podle vás správným směrem?

Sparta by měla zabojovat o Evropu i o titul. Nevím, jestli fanoušky zajímá, že se Sparta vydala na nějakou cestu. Pokud po ní budou muset jít dva, tři roky než dosáhnou úspěch, tak to jejich fanoušci asi nebudou snášet. Sparta se Slavií jsou klenotem české ligy a měly by hrát prim v mezinárodních soutěžích. To je důležité pro český fotbal, vychovávají hráče pro reprezentaci. Hložek je vynikající talent, ale šestnáctiletý kluk nemůže táhnout Spartu.

Zmínil jste Kayu. Co říkáte na to, že dostal opět šanci?

Je pravda, že stopeři hráli ve Spartě velice špatně. Jediný Costa snesl měřítko. Mohlo to být ale tím, že byli pod tlakem nebo si nesedli charakterově. Trenér může všechno změnit, ale Kaya také nehrál dobře. Největší slabinu vidím v obranné hře Sparty.